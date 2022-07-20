一夕變詐欺犯！她門號被盜「卻0紀錄」　曝恐怖手法：害我狂跑法院

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

現在詐騙集團猖獗，有的人被騙光家產，有的苦主則成了代罪羔羊。一名人妻氣憤表示，自己門號被盜，2個月前莫名成了詐欺犯；最恐怖的是，她查找訊息、申請電信資料、銀行證明文件等，沒有留下任何蛛絲馬跡，讓她哀嘆，「不知何年何月何日才能解決。」

女網友在「爆怨公社」發文提到，某天她收到警局信件，打開竟是一起詐欺案，但因通知單沒蓋官方印章，機警的她為求慎重，查完警局電話便打去確認，「沒想到代誌大條了，詐騙案通知是真的，我變詐欺犯了。」

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後來她到案說明，看到相關資料才知，有個被騙錢的傻男告她，「透過交友網站騙他，幫忙買遊戲點數才能見面，結果錢到手後就失聯。」這番話讓原po一頭霧水，直呼「今天不是愚人節吧？我每天上班賺錢加忙小孩已經快瘋了，哪來的時間去做這無聊的事？」

在做完筆錄、等待法院通知的期間，女網友不僅翻閱手機訊息、通聯紀錄，跟電信申請資料，就連銀行存簿等證明文件也沒放過，「結果完全沒有紀錄，不知道詐騙是怎麼用我使用中的門號詐騙對方的，況且我也沒亂下載什麼奇怪的檔案、軟體或網站阿！」

▲這兩個月來，她不斷跑警局、法院。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po透露，那個傻男被騙了10幾筆共數10萬的匯款，且匯給了8個不同的人，「門號持有者收到通知，都是完全不知道事發經過，也查不到資料的。警方及檢方猜測，可能是駭客手法，哇...現在詐騙集團技術這麼好喔！」

最後，她無奈表示，事發已2個月了還沒能落幕，每次到案偵查詢問完，都只說等通知，「傻男們，都多少案例被騙了，還是有人白痴到去匯款，清醒一點好嗎？死詐騙集團，祝你們被抓加破產。」

看到原po這種防不勝防的情況，網友們也超抖，紛紛回應「我的天啊...太恐怖了」、「這根本防不了要怎麼警惕」、「看完覺得處處有危險」、「政府是要等整個台灣都成詐騙集團的才要重視嗎」。

另外，也有過來人直呼，「我去年底也發生一樣的案件！6月份結束，出庭4次，還申請通話紀錄到6月份，最後寄不起訴處分通知，只能說祝妳好運了」、「這個很煩，要拖很久！本人也曾經是受害者，所以...支持詐騙唯一X刑」。

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