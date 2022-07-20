有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

▲垃圾訊息超級惱人！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

面對「有急事找你」詐騙訊息轟炸，一名超有才男網友不甘示弱，索性把詐騙成員都加入LINE的「業績匯報」群組裡，原PO還化身老闆，接著精神喊話「今天跺地板、明天當老闆」，結果嚇得大家狂退出，爆笑對話引發5.5萬名網友朝聖讚爆，「好療癒」、「太有才了，大快人心！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，受夠張三李四先生、小姐們，狂傳「有急事找你」垃圾簡訊，他靈機一動絕地大反攻，乾脆自己當老闆，「很貼心的把大家集中到一個群組，請每位同仁報告本月業績，大家繼續努力！」

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爆笑畫面可見，原PO依序把三竹股市謝小姐、凱基張小姐、李小姐、陳小姐加入LINE「業績匯報」群組裡，過程中，原PO就以老闆姿態直呼，「7月已過一半，請大家匯報一下這個月目前業績狀況」、「歡迎新同事，很認真半夜四點還在市場跑業務」。

▲原PO大鬧詐騙成員，還晉升謝小姐為業務經理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



不久後，詐騙成員們紛紛急退群組，唯獨只剩三竹股市謝小姐「繼續任職」，原PO則調侃，「全公司剩下你一個業務，為了感謝你不離不棄，現在開始你晉升業務經理！」隨後，原PO依舊不死心，繼續又邀請國泰范小姐、許小姐與新光證券張小姐等8人，對大家精神喊話「今天跺地板、明天當老闆」，結果嚇得他們也秒退出。

文章曝光後，引來5.5萬名網友笑歪大讚，「笑死，詐騙反被玩」、「無聊透頂！不過我喜歡你這樣搞」、「不管看到幾次都笑到肚子痛」、「國泰許小姐一定覺得你很煩」、「靠，我真的笑噴了」、「笑到剩下半條命」、「好強的業務群組」。