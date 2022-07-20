快訊／男入住台北五星級飯店…時間到未退房！開門赫見陳屍床上

▲台北市大安分局。（圖／翻攝Google Maps）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市大安區一家五星級飯店今(20日)傳出命案，一名年約60多歲的男子昨下午入住，到今退房時間後仍未出現，櫃台人員察覺有異，下午3時許持房卡入內查看，不料卻赫見男子陳屍在床上，且一旁還留有一支手槍。目前警方已經獲報到場，正調閱監視器畫面，釐清全案是否有他殺嫌疑。

據了解，死者身分為67歲的羅姓男子，研判應是基隆人，現場還查獲槍械彈一組，初判死因為胸口「一槍貫穿心臟」。詳細案情為何，仍待進一步釐清。