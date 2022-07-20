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搶商機！超商開賣「中元普渡箱」　還送電影優惠票、抽20萬旅遊金

▲▼全家推怪獸級福箱。（圖／業者提供）

▲超商中元普渡箱開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

還在煩惱中元普渡嗎？就有超商化身神隊友，針對小資族、大樓社區、企業團拜等推出「專屬普渡箱」，不僅內含飲料、零食、泡麵等，還送電影優惠票、抽獎券等好禮，可是有機會抽中20萬元旅遊金；加碼推出代客普渡服務，一口氣幫集結4大宮廟，且隨箱送平安符、限量錢母，即日起正式開放預購。

▲▼全家推怪獸級福箱。（圖／業者提供）

▲普渡箱裡頭有多種零食、飲料。

搶攻中元普渡商機，全家於實體門市推出「怪獸級福箱」及多種規格「拜拜組合購」，其中，怪獸級福箱特意把官將首元素融入福箱，內含飲料、零食、泡麵等商品，且隨箱還送《民雄鬼屋》電影票優惠券、怪獸抽獎券、防疫好物、精美小禮等，不僅有機會抽中20萬旅遊金，還可以用早鳥優惠價爽看任一時段的《民雄鬼屋》電影；而拜拜組合購有2種價格、3種組合選擇，同樣內有零食餅乾、泡麵、罐頭與飲料，加碼免費送官將首「御前護身環保袋」1個，送完為止，即日起就能預購。

▲▼全家攜手4大宮廟推代拜普渡及代獻暖服務。（圖／業者提供）

▲今年攜手4大宮廟推代拜普渡及代獻暖服務。 

除外，APP隨買跨店取即日起至8月23日也推出「中元限定299元澎拜組」，包含飲料、零食或泡麵等共5種組合，相當於74折優惠，還開放一鍵購買、分次領取；更找來大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、北港武德宮、旗山天后宮4大宮廟推出代拜普渡及代獻暖服務，普渡品由餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品組成，還送錢母、過爐加持平安符、八卦符令等，普渡品則可選擇獻暖給弱勢團體或宅配到付，即日起至8月16日可在全+1、全家行動購及FamiPort開放預購。

▲▼家樂福推嘉邑城隍廟慶讚中元平安普渡箱。（圖／業者提供）

▲家樂福推嘉邑城隍廟慶讚中元平安普渡箱，全台限量2000箱。

另，賣場部分，家樂福今年首度找來300年歷史嘉邑城隍廟合作，推出「嘉邑城隍廟慶讚中元平安普渡箱」，全台限量2000箱，以及「天后X鎮瀾宮普渡盒」，內含12種商品加鎮瀾宮皮製限定贈品1個，全台限量3000盒，除外還有北港朝天宮、北港武德宮普渡箱等任選；愛買則推代送宮廟贊普服務，今年分別與「白沙屯媽」、「鹿港天后宮」聯名合作推出「宮廟贊普祈福箱」，幫送到宮廟參加贊普法會，讓民眾免出門群聚也可祈福求平安，即日起7月31日限時開放預訂。

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中元節普渡代客普渡普渡箱全家家樂福愛買

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