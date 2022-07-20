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社會 社會焦點 保障人權

妻嬌喊親愛的！夫怒告「閨密小王」吞敗　法官：直播都這樣叫　

▲閨密，閨蜜，女朋友，女生朋友，好朋友，姊妹，室友。（圖／pixabay）

▲饒男認為妻子外遇一名「女小王」，對2人求償50萬，法官認為現今閨密互稱「親愛的、寶寶」等很平常，判饒男敗訴。（圖／pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名饒姓男子因為察覺妻子行徑出現異常，下班晚歸外還常常說謊掩飾行蹤，從行車紀錄器發現妻子與一名鍾姓女子的對話中講到「妳喜歡我嗎？謝謝妳今天帶我去吃大餐」，多次互稱「親愛的」、「我愛妳」，並談到「妳明天下班不准來找我」，認定這名「女小王」就是妻子的外遇對象，離婚後對2人求償50萬元。桃園地院則認為不能就語音對話斷定有逾矩關係，且2女可謂為閨密關係，甚至現在直播主、網購賣家都能以「寶寶」、「親愛的」稱呼粉絲了，因而判饒男敗訴。

根據判決，饒男說他自2021年初察覺結婚10多年的妻子開始變得怪怪的，下班不是晚歸、就是說謊掩飾行蹤，且編織各種理由在假日外出，他想到可以從車輛行車紀錄器調查，果真發現妻子與一名女子異於一般朋友間的對談，例如「妳喜歡我嗎？我搞不清楚。謝謝妳今天帶我去吃大餐，我愛妳」、「要想我喔，親愛的我愛妳」、「妳明天下班不准來找我，妳幹嘛離我這麼遠」、「不可以讓我這麼晚才回家」。

東窗事發後饒男詢問妻子，妻子非但沒否認，並順勢堅持離婚，饒男不得不簽字後，對這名「女小王」與前妻提告求償50萬元。

前妻與鍾姓女子被告後，向法官表示2人是閨密好友，單純聊天嬉鬧，並沒有超出友誼的情侶關係，行車紀錄器對話內容無法成為她們侵害配偶權的證據。

而桃園地院簡易庭認為，現今社會人際關係已不可能侷限在夫妻，存在知心程度超越婚姻伴侶亦非罕見，對話應僅屬「同性閨密間交誼甚篤之戲謔性用語」，況且現在網路社交平台發達，連直播主、購物平台也常見賣家以「寶寶（們）」、「親愛的」等稱呼素昧平生的粉絲、觀眾或買家，如此親暱的言詞已不受限在夫妻情侶關係，更遑論存在閨密情誼之2女。

雖然饒男身為配偶易有其他聯想，但難認2女有侵害配偶權的情事，因此駁回饒男求償，全案仍可上訴。

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