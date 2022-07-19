用愛接棒「龜山少棒」小選手勇敢追夢　樂天同樂開懷

▲統領廣場邀請龜山少棒的孩子們共同參與為愛接棒公益活動。

圖、文／統領廣場提供

統領廣場長期關注熱愛體育與需要幫助的孩子們，以及關心著桃園這片土地的事，因此特於7月18日舉辦「用愛接棒 勇敢追夢」的活動，邀請樂天桃猿隊選手們擔任公益推廣大使攜手傳遞正面力量，與2002年創隊至今榮獲9次國家代表隊的龜山國小少棒隊33位小朋友共同參與為愛接棒公益活動，期盼建立永續回饋在地共好的公益理念，更將服務向外延伸至關懷支持。

活動內容安排樂天桃猿棒球隊球星張閔勛選手及桃園龜山少棒隊選手們蒞臨統領廣場8F Hotties Fried Chicken美式辣炸雞餐敘同樂與威秀影城觀賞電影，除了讓小球員能近距離接觸到偶像球星學習棒球技巧外，也將球員現場的簽名球棒贈與龜山少棒，回應與肯定小朋友們的夢想，龜山少棒的小朋友說「我的夢想以後要加入職棒」、「希望可以進入大聯盟，並站上投手丘」、「我想場場擊出安打變成打擊王」，張閔勛選手則笑著回應「我小時候也跟他們一樣，心中滿懷夢想，我相信他們一定可以達成，並且百戰百勝」，龜山少棒隊小朋友們對於能與樂天桃猿隊大哥哥們見面一起參與活動非常開心，大家臉上都洋溢著歡樂滿足的笑容。