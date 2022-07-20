高雄移民署邀新住民劉娟母子辦講座　分享幸福訣竅+築夢歷程

▲劉娟分享新住民家庭生活經驗談 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（20）日舉辦新住民家庭教育宣導活動，邀請移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」所甄選的新住民講師劉娟和新住民第二代羅子翔擔任講座，一同與新住民朋友們分享幸福家庭的訣竅和築夢的過程。活動中也安排手作創意可愛鑰匙圈，讓新住民家庭透過共同參與，感情升溫、幸福加倍。

劉娟來自大陸，畢業於江蘇大倉電視廣播大學，2000年結婚來臺，她非常喜愛臺灣，在照顧家庭的同時，也希望能為社會做點貢獻，認為當志工能幫助許多不同國家的姐妹，也能接觸到更多不同的文化，是個難能可貴學習與成長的機會。因此，她積極參與高雄市新住民親職及婚姻教育的志工服務，並以自身在臺生活適應的心得向新住民家庭分享，認為幸福家庭的訣竅首在溝通，透過參與多元文化活動和課程學習等方式，可讓家人更瞭解不同文化的差異，進而拉近彼此的感情。

子翔是劉娟的兒子，從小就喜歡畫畫，也常跟隨母親參與各項新住民的活動，並自發性地投入社會公益的牆壁彩繪活動。去年他以「童創藝夢」獲得移民署「第七屆築夢計畫」的表揚，之後便擔任數位畫家小老師，邀請社區的小朋友到家裡共同學畫，深受家長們的喜愛。

他表示，母親為了支持他的繪畫興趣將返鄉探親的旅遊費用省起來供他學習作畫。國二時，為了突破繪畫瓶頸，想要朝電子畫板方向努力，但考量家裡經濟狀況未能購入電子畫板，而感到沮喪。所以當他獲選移民署的築夢計畫時，全家人都欣喜無比。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署規劃了多項新住民培力計畫及照顧輔導措施，協助新住民及其二代展能並解決生活適應問題，以營造友善移居環境，新住民朋友若有需求，可至移民署各縣市服務站或撥打高雄市第一服務站電話07-7151660洽詢。