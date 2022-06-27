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社會 社會焦點 保障人權

越籍移工失聯3年變山老鼠頭目　被起獲14塊市價逾百萬扁柏金磚

記者張君豪／台北報導

警政署保安警察第七總隊在6月17日動員40多名警力，持搜索票赴彰化縣北斗鎮等處查獲以阮姓主嫌為首6 名越南籍移工盜伐集團，警方調查，其中5人為逃逸外籍移工，起出市價逾百萬元的扁柏金磚14塊，總重量達401公斤，犯案工具鏈鋸1組、背架3組、溯溪釘鞋3雙及2部作案車輛等贓證物。

▲保七總隊17日行動逮捕阮姓主嫌主持的山老鼠集團，逮捕6人起獲珍稀扁柏金磚14塊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊17日逮捕阮姓主嫌主持的山老鼠集團，逮捕6人起獲珍稀扁柏金磚14塊。（圖／記者張君豪翻攝、圖說以下同）

▲保七總隊17日行動逮捕阮姓主嫌主持的山老鼠集團，逮捕6人起獲珍稀扁柏金磚14塊。（圖／記者張君豪翻攝）

保七總隊刑大日前接獲林務局南投林管處通報，有山老鼠橫行南投仁愛山區、貴重保育林木包含扁柏、檜木等均遭盜伐，保七總隊獲報後立即與轄區南投縣警局仁愛分局、移民署台北專勤隊、南投林管處等單位成立專案小組，並報請南投地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經多月調查，運用人力跟監及駐點加裝監視器等方式，掌握該盜伐集團成員上山盜伐、運送下山銷贓時程，警方監控到該集團車輛運送贓木下山，幹員跟監等盜伐原木貨車進入藏匿據點時，立即發動搜索將該集團一網打盡，警詢後、分將阮姓主嫌等6人以觸犯《森林法》等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

▲保七總隊17日行動逮捕阮姓主嫌主持的山老鼠集團，逮捕6人起獲珍稀扁柏金磚14塊。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署保七總隊指出：這次啟動全國性「滅鼠專案」外籍山老鼠為專案主要緝捕對象，警方查獲以阮姓主嫌為來台逃逸失聯移工、失蹤長達3年多，卻成為盜伐集團主嫌、所組織的山老鼠集團涉案人均為越南籍移工，阮嫌只用同鄉組團、避免盜伐犯罪行為曝光。

該集團從山上砍伐、載運下山、直接銷贓及藏匿均由該集團以一條龍的手法運作，不假手台灣人避免本國警察知悉，保七總隊發現，這批越南籍移工落網後均辯稱，於越南本國砍伐林木不構成犯罪之事實；但謊言遂遭移民署專勤隊人員戳破、移民署指出：在越南非法開採林木、藏匿、運輸、加工買賣木頭，最高可處7年有期徒刑，處罰最高15億越南盾（約192萬臺幣）罰金。

保七總隊呼籲，臺灣森林野生動植物資源豐富，是台灣全民共有的珍貴資產，絕不容許山老鼠勾結外籍移工盜伐林木破壞山林生態。民眾若有發現破壞山林之情資，請立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」(0800 000 930)反應，守護台灣珍貴的山林資源。

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