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社會 社會焦點 保障人權

天龍國惡夫妻涉虐印尼看護「逼吃屎」　各10萬、15萬交保限制出境

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區天母一對李姓夫妻非法雇用印尼籍女看護，不僅沒收手機，還將人軟禁凌虐長達14個月。期間，女看護被逼吃狗屎，還被打到骨折，渾身是傷，直到有網友踢爆，全案才曝光。士林地檢署18日指揮移民署搜索李姓夫妻忠誠路住家，扣得1張女看護本票，複訊後認2人涉違反人口販運防制法，諭令各以10萬、15萬交保，限制出境出海。

網友6月17日氣憤發文指控，家住天母棒球場附近的雇主李姓男子、楊姓女子，涉嫌非法雇用移工甚至虐打軟禁。警方通知後，2人遲遲未到案說明，最後檢方18日指揮移民署搜索夫妻為在忠誠路二段住家。

不過，當天2人一度不願配合，甚至將檢警擋在住家大門外，僵持1個多小時才開門，始終保持沉默，檢警也在家內查扣到看護簽下的本票，並將2人拘提移送士林地檢署複訊。

稍早，檢察官複訊後，認李姓夫妻涉犯人口販運防治法，諭令李男10萬元交保，、楊女15萬交保，並限制出境出海。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲一名印尼籍看戶遭天母李姓雇主夫妻凌虐軟禁，導致牙齒斷裂等多處傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

該名印尼籍看護在台被雇主凌虐軟禁，時間長達14個月，期間手機被沒收，還不斷被打，甚至被打到骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，吃狗屎、身體被熱水燙傷，耳朵已經變形到幾乎無法戴上口罩，直到上月才逃出跟對外聯繫。

該名網友文章也附上2段影片及多張女移工受傷照片，影片中的男子以印尼話表示，有印尼看護遭虐待長達14個月，但「台灣媒體不會報的」，因為日前台中沙鹿有逃逸移工撞到準新娘，導致準新娘至今仍昏迷，因此認為台灣人氣頭上一定不會理會這件。

男子在影片最後以台語說明，女移工的雇主要她吃屎，左耳也疑遭熱水燙到變形，牙齒被打到掉了數顆，面部傷勢看起來相當嚴重。

移民署指出，初步確認為人口販運被害人，目前已經協助安置及妥善照護，人身安全無虞，並強調人人享有免於恐懼之自由，該名女移工遭受人口販運等情形，將深入追查後移送司法機關偵辦，以嚴懲不法並維護基本人權。

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