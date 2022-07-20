熱浪飆高溫！專家建議「這1睡姿」最涼爽　姿勢錯誤恐越睡越熱

▲睡眠專家揭炎熱天氣下的「最佳睡姿」。（圖／翻攝自TikTok／@Levitex）

記者張寧倢／編譯

歐洲遇熱浪，英國19日破天荒飆破40.3°C，部分地區入夜後仍維持在25°C，超過了以往23.9°C的夜間最高溫紀錄。國外一名睡眠專家受訪時透露，能夠在炎熱天氣中一覺好眠的最佳睡姿，是稱為「做夢者」的側躺姿勢，又稱半胎兒型睡姿，重點在於不該讓身體翻來覆去，增加心率變化與血液流動。

▲專家建議採取「做夢者」式的側躺睡姿，雙腿間可以夾枕頭增加支撐。（示意圖／CFP）

根據外媒LadBible報導，跨國寢具品牌Levitex創辦人萊因哈特（James Leinhardt）分享，想在難以忍受的高溫裡保持一整晚涼爽，人們可以控制的一項重要因素就是睡姿。他說，如果夜裡輾轉反側，身體不斷移動翻轉，心率的高低變化就會增加，「這會讓你暖和起來，因為有更多血液流向全身，所以體溫會更高，人們就感覺更熱、更不舒服。」

▲專家說，若不習慣側睡也能採取「觀星者」正躺睡姿。（示意圖／CFP）

萊因哈特強調，除非有特定的醫療因素，否則千萬不要趴著睡。而他認為最好的睡姿就是「做夢者」，也稱為半胎兒型睡姿，基本上就是側躺，雙腿微微彎曲。如果不習慣側睡，也可以採取「觀星者」的姿勢，仰臥睡覺，雙手朝上置於頭部或枕頭下。

另外，萊因哈特也建議，可以選用具有足夠支撐作用的床墊與枕頭，以幫助長時間維持良好的睡眠姿勢。

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