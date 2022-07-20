有夠衰！國道崗山段6車追撞4人傷　她開最前面被測出酒駕移送

▲國道一號岡山路段今天凌晨發生追撞車禍，預拌混凝土車車頭毀損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國道一號北上350.7公里岡山路段今（20）日凌晨1時許發生一起6車追撞事故，造成4個人輕傷，雖然都沒有大礙，但開在最前方被撞的36歲林姓女駕駛，卻因為酒測值超標，被依公共危險罪送辦，而這起車禍也導致國道一號岡山路段因多處大面積散落物及油漬殘留，一直清理到清晨6時許才恢復正常通行。

▲國道一號岡山路段今天凌晨發生追撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

國道警方表示，一台計程車在凌晨1時許行經該路段時，未注意車前狀況，閃避不及追撞到前方林姓女子駕駛的小轎車，兩車因衝擊力道過大而順勢撞擊外側護欄，肇停後佔用外側車道及路肩。

這時，後方外側車道一台預拌混凝土車也因閃避不及，擦撞計程車後，導致攪拌車車體側翻，後方又陸續來了3台小轎車也閃避不及撞上，6台車撞成一團。

▲國道一號岡山路段今天凌晨發生追撞車禍，預拌混凝土車車體翻覆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起車禍造成4人輕傷，所幸皆意識清醒，計程車駕駛和林女則有擦挫傷送醫，另外兩名受傷的駕駛則沒有就醫，

警方初步調查時，意外發現被撞的林姓女駕駛酒測值超標，其他人則酒測值為零，林女被撞還被依公共危險罪嫌送辦，詳細肇事責任有待進一步釐清。