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上國道未繫安全帶！惡男不滿被開單...打R檔「催落去」撞紅斑馬

▲▼駕駛,開車,輪胎,路邊,公路,國道,車禍,超速肇逃。（圖／免費圖庫pixabay）

▲54歲范姓男子駕駛小貨車搭載王姓女友人，行駛於南港國道3號，因2人未繫安全帶被國道警攔停，豈料范男竟倒車衝撞巡邏車。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

家住苗栗的范姓男子駕駛小貨車搭載王姓女友人，全程未繫安全帶，遭執行巡邏勤務的國道公路警察局第九公路警察大隊警員發現。蕭姓小隊長上前攔停盤查，欲依法逕行舉發，豈料，范男竟趁友人上車拿證件，故意將車輛排檔桿變換成R擋，並踩油門倒車衝撞巡邏車，導致車頭毀損不勘使用。士林地檢署偵結，依妨害公務等罪將他提起公訴。

起訴指出，今年3月21日下午4時12分許，54歲范男駕駛自用小貨車搭載王姓女友人，沿北市南港區國道3號行駛，由於2人全程未繫安全帶，國道警察覺，並在16.1公里處攔停。

車輛停靠路肩後，雷姓小隊長要求范男出示證件，但范男拒絕配合且下車喝類似感冒糖漿液體、吃檳榔，經小隊長告知要對他依法逕行舉發後，范男立刻跑回駕駛座內，等友人拿取證件下車後，將門關上，看後照鏡確認後方車況，明知2警站在巡邏車前，竟打倒車檔狂踩油門猛撞，導致巡邏車車頭毀損不堪使用，2名警所幸未受傷，經其他警力到場支援，將他依現行犯逮捕。

警詢時，范男辯稱，「我當時要回車上找證件，不知道手煞車有無拉起來或放下」，更扯不知道是否誤採剎車或油門，並非故意衝撞；偵查時，范男改稱，下車時車子是排到空擋，不記得有無拉手煞車，不知道車子為何會撞到巡邏車；偵查開庭時翻供稱，是在駕駛座方向盤底下的置物空間找證件，碰撞後才發現車輛有倒退，不是故意。

蕭姓警員出庭證述，范男當時有先下車，也知道巡邏車停放位置，並拒絕配合提供證件，佯以要回車上拿證件，等乘客一下車後，就馬上倒車。

國道公路警察局第九公路警察大隊提出維基百科自排變速箱「排檔桿與檔位模式」、「安全性設計」，證實自排車輛具有「避免誤觸排桿擋或排入錯誤擋位，從P擋排至R擋、N擋等需要按下擋位釋放紐才入檔」安全設計，打臉范男說是誤觸的辯詞。

檢方根據巡邏車行車紀錄器、雷小隊長密錄器及維修巡邏車18萬3600元收據等，認范男犯對執行職務公務員施強暴、毀損公務員執掌物品、毀棄損壞觸犯3罪，為想像競合犯，建請法院從一重處斷。

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