路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　「7／18起衝國道14天」

▲機車路權團體日前曾發動交通解嚴大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

大型重型機車爭取上國道行動再擴大，等不到交通部和高公局正面回應，臉書粉絲團「94要上國道」今(7/16)再發起下周一7/18起連14天號召全台1500萬輛50C.C.以上的摩托車上國道，也包括白牌機車，訴求與國際接軌，要求正視公民權益。

立法院2011年三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》，允許有條件開放550C.C.以上大型重型機車行駛高速公路，也明定大型重機得依交通部公告時段及路段行駛高速公路，試辦後再依民調決定是否正式開放，不過法條三讀至已過12年，雖經歷2次檢核，政府仍未點頭開放，引發大型重機車主不滿，繼2017年上千輛大型重機上國道抗議後，大型重機7/1至7/4再度遍地開花上高速公路爭路權，不過卻遭警方重兵佈署阻擋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

路權團體7/9再發動逾5千輛機車遊行上凱道爭取「交通解嚴」後，訴求之一也包括大型重機即刻起開放上國道，但迄今仍等不到交通部和高公局回應，路權單位今再發起7/18中午起至7/31傍晚連14天再上國道抗議，且這次主張要跟國際接軌，訴求50C.C.以上、全台1500輛摩托車都可以上國道。

路權團體指出，台灣是1968年11月8日國際道路公約簽約國，是可以依法制發國際駕照的國家，應依循國際規制施行之根據國際道路公約第25條之內容，包括50C.C.以上的摩托車即可行駛高速公路是為原則，也就是各式重型機車才可以使用高速公路；以及可達台灣高速公路最低安全速限60km/h以上之合法上牌領照摩托機動車輛，是為可行駛高速公路之車種考量，應依照車道速限用路。

▲日前超過5千輛機車騎上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

交通安全協會理事長陳宏益表示，針對大型重機爭取國道路權，公警局、高公局和交通部，一直沒有正面回應，7/1~7/4期間更採取軍管戒嚴模式阻止，各高速公路交流道口重兵佈署，阻止大家上國道，且一寸不讓，為了阻止大型重機，把所有路口封起來，如果車主願意繳罰款，為何不能過，國家採用軍事管制，阻斷人民通行權利，影響憲政體制，已是警察國家狀態。

陳宏益強調，大型重機在國3甲行駛都是零A1死亡事故，相反的汽車卻有A1類事故，高公局卻仍不願放行國到試辦大型重機行駛，醜化摩托車，分化人民，大家已經忍無可忍，如果政府不想開放就直接說，乾脆就叫大家不要買大型重機，不要考駕照，而不是給了希望，折騰車主。

日前國道1號彰化戰備道出現一名越南籍「飆風姐」，騎著白牌小綿羊上國道，國道警察出動4輛巡邏車包夾，陳宏益指出，因為50C.C.以上摩托車在越南可以上國道，該名越南女子根本不知道台灣不行，警方還用4台警車包抄她，好像要置她於死地，嚇得她逆向行駛，如果她騎錯，即便是摩托車，慢慢順著騎到下一個交流道，仍可安全行駛。