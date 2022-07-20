新竹市動物園第300萬幸運兒誕生　連座+9！開心免費玩一年

▲新竹市動物園第300萬人次的幸運兒誕生！（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市立動物園第300萬人次入園遊客誕生！來自竹北市的陳先生，昨（19）日帶太太、女兒至動物園遊園，幸運成為第300萬入園幸運兒，園方除贈送陳先生及家人、前後9位民眾動物認養卡，可享1年無限次免費入園，另享動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠。陳先生得知自己成為幸運兒感到又驚又喜，開心地與家人拍了好幾張照片，動物園也將於8月6日舉辦歡慶同樂會，邀請市民共襄盛舉！

動物園長楊礎遠表示，新竹市立動物園今年86歲，為全台原址現存最老的動物園，創立於1936年，陪伴三、四代新竹人成長。2017年啟動動物園再生計畫，2019年底重新開園後，成為外縣市遊客至新竹必訪景點之一，單月入園人數高達近40萬人，讓這座曾逐漸被遺忘的動物園，重新擦亮品牌。

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▲▼去年受疫情衝擊，動物園曾一度休園2個月，來客數大幅減少，近日隨著疫情逐漸降溫，終於在今年7月中迎來第300萬人次入園。

去年受疫情衝擊，新竹市立動物園曾一度休園2個月，累積入園人數成長不如預期，終於在今年7月中迎來第300萬人次入園，實屬振奮，感謝全國朋友來訪和對竹市動物園的支持與喜愛。

動物園指出，第300萬人次為竹市動物園重新開園後的一大里程碑，為歡慶動物園遊園人次突破300萬人次，將於8月6日（六）舉辦歡慶活動，現場有精彩表演、保育員說故事，還有親子最愛的集章闖關與吉祥物「河馬樂樂」見面會等，歡迎大小朋友一同共襄盛舉，同時也將邀請陳先生全家參加歡慶活動，加碼贈送台灣昆蟲館的水豚餵食體驗券。

動物園說明，恭賀第300萬人次幸運得主陳先生與其家人，包含陳先生與家人、前後9位民眾，動物園共贈出動物認養卡10張，可享1年免費暢遊動物園，並享動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠，還可免費參加生命教育課程，與動物認養卡卡友專屬活動。

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