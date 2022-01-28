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新竹市立動物園初一開園　歡迎大家走春來尋虎

▲市長邀請旅客一起探訪水豚君夫婦。（圖／新竹市政府提供）

▲市長邀請旅客一起探訪水豚君夫婦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

虎年將至，新竹市長林智堅表示，新竹市動物園、台灣昆蟲館（新竹館）初一（2月1日）就開園，應景孟加拉虎兄弟「六福」、「來福」、熱門的水豚君夫婦「澎澎」、「夫人」將在春節陪伴所有旅客。動物園也加碼初一（2月1日）及初二（2月2日），來訪動物園並分享轉貼指定貼文，就可兌換限量1千份「虎年紀念票券」，配合防疫措施，歡迎大家走春來尋虎。

▲新竹市立動物園。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市立動物園。（圖／記者陳凱力翻攝）

林智堅說，為讓動物大團圓，新竹動物園、台灣昆蟲館（新竹館）春節除夕（1月31日）休園，初一至初六都正常營業（每日9時到下午5時）。動物園、昆蟲館全區親子友善環境，並設置「兒童視角」觀察窗，孩子不用靠父母幫忙，就能進距離觀察動物。

動物園園長楊礎遠表示，孟加拉虎是亞洲最大型的肉食動物，今年17歲的「六福」與「來福」雙胞胎兄弟，兩兄弟極度相似，唯獨個性不同，哥哥「六福」穩重，弟弟「來福」則活潑愛玩，兄弟倆日常就是相互的咆嘯或在水池中游泳。

楊礎遠表示，因應虎年，動物園特別將「六福」生氣、「來福」頑皮模樣變成限量1千份「虎年紀念票券」。旅客初一及初二（2月1日、2月2日）來訪動物園的旅客，在粉絲團留言並分享指定貼文，即可到服務中心兌換（每日限量500份）。此外，春節期間將有吉祥物「樂樂」每日下午13時及15時都將出來與旅客同歡。

另外，昆蟲館還有去年剛入住水豚君夫婦「澎澎」、「夫人」，昆蟲館說，水豚是世界上最大鼠類，個性十分溫馴，「澎澎」、「夫人」皆不滿1歲，兩鼠還是青梅竹馬，目前只有純純的愛，沒有特殊親密關係。「澎澎」先生比較愛吃，體型比「夫人」還大，與一般水豚特性不同。

昆蟲館透露，水豚君夫婦最愛與鄰居蘇卡達象龜、犀牛鬣蜥玩耍，還常常幫犀牛鬣蜥舔毛。

昆蟲館說，春節期間仍有水豚君夫婦「澎澎」、「夫人」餵食體驗課程，初一至初六，每日開辦五到六場，採現場報名，詳情請見台灣昆蟲館（新竹館）粉絲專頁。

新竹市府提醒，春節走春，請旅客配合防疫措施，入園落實實聯制、全程配戴口罩，動物園內人數滿1500人將啟動人流管制、昆蟲館則是50人將啟動人流管制。

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