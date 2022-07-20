三寶買地瓜鬼切逆向停車　她按喇叭還被嗆「從旁邊過啦」

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮一名女網友今日（20日）在臉書PO文抱怨，遇到一名阿姨駕駛為了買路邊攤的地瓜，竟然直接左切車道並逆向停車，按喇叭提醒還被回嗆「從旁邊過」，讓她超級傻眼。

▲原PO氣憤公開阿姨駕駛逆向停車的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，阿姨為了買地瓜，竟然從對向車道直接左切停車，按喇叭提醒，還理直氣壯叫她從旁邊過，一點不好意思的態度都沒有，「這種理所當然的（態度），真的很擊敗（意即言行令人厭惡）。」

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文章公開之後掀起網友熱議，「鄉下日常，他們是真的發自內心認為大家方便就好，互相一下，不用這麼計較」、「這種人腦子都不知道在想什麼」、「沒水準」、「黏在她前面，大家都不要走啊」、「跟她說超商可以繳費」、「頂著車頭按她喇叭，對方後退就跟著前進，按此要領操作」。

也有一名過來人留言分享，遇過對向車道的駕駛突然逆向切到他前面，按喇叭加閃大燈提醒，對方才回到原本的車道，下一秒竟然還搖下車窗大罵「為何不讓我？我要停你旁邊的車位」，他也馬上回擊一句「我都拍下來了，你等著收罰單」，對方就閉嘴不敢再回嗆。

還有熱心網友提醒，除非原PO有拍到阿姨駕駛跨越雙黃線的影像，否則光憑這張逆向停車的照片，恐怕無法成功檢舉。對此，原PO回應，已經提出檢舉了，謝謝大家關心。