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女業主請吃餅乾「親手遞給保全」只忽略清潔工　她嘆被當空氣

記者黃翊婷／綜合報導

一名從事清潔工作的女網友今日（20日）臉書PO文感嘆，女業主19日請大家吃餅乾，連同樣是外聘的保全大哥都有拿到，卻直接忽略站在旁邊的她，全場只有自己一人被漠視、跳過，讓她超級傻眼，「好像我是空氣。」

▲拖地。（圖／達志／示意圖）

▲原PO自稱從事清潔工作以來，偶爾會被人瞧不起。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，從事清潔工作以來，偶爾會碰到被人瞧不起的狀況，雖然早就已經做好心理準備，但碰上的時候難免還是會覺得不舒服。

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原PO接著說，19日業主請大家吃餅乾，甚至親手拿給同樣是外聘人員的保全大哥，而她當時就站在一旁，居然被直接無視，最後全場只有她一人被漠視、跳過，「我也不是貪吃非要那塊餅乾，但就是一種感覺，一種被排擠的感覺，好像我是空氣，直接被漠視、不存在的那種感覺，而且已經不是第一次了。」

文章公開之後，網友們紛紛留言安慰原PO，「差別待遇的感覺真的很不好」、「可以理解被排擠的感受，自己調整情緒，那種人不屑與她為伍」、「妳也請大家吃餅乾，然後直接無視跳過她」、「這種感覺我也曾經遇過，全公司都被某同事請飲料，就我一個人被跳過，搞不懂為什麼要這樣做，職場霸凌真的無所不在」。

也有好心網友建議原PO可以換個角度看待這件事情，或許心情會好一點，「她不喜歡妳的原因，不一定因為妳是清潔人員，何必把自信心建立在別人身上？只要妳沒錯，不必管別人喜不喜歡妳，那是她的選擇，不是妳的。」

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