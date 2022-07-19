　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗錢一條龍！合法酒商、第三方支付掛勾詐騙機房　這對夫妻認了

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊分析165反詐騙系統中假投資詐欺被害人相關資料，發現南部有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺被害人支付贓款，總計經手逾百名被害人約500萬元左右贓款，該批公司都隱身高雄市區，警方與高雄市刑大隊偵四隊、三民二、新興分局、嘉義市刑大、台南市警第一分局共組專案小組，報請高雄地方檢察署虞股檢察官林恒翠指揮偵辦，據此展開追查。

▲刑事局偵四大隊19日宣布破獲高雄市多間第三方支付及民間公司涉協助詐騙集團洗錢案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊19日宣布破獲高雄市多間第三方支付及民間公司，涉嫌協助詐騙集團洗錢案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局偵四大隊19日宣布破獲高雄市多間第三方支付及民間公司涉協助詐騙集團洗錢案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查，發現配合詐騙集團的不法第三方支付公司，都是以10萬元不等低資本額註冊的紙上公司，他們洗錢手法是詐騙電話、簡訊邀約民眾投資、民眾誤信後以超商小額支付、要求被害人利用第三方支付先把被騙款交付給合法第三方支付公司包含藍天、紅陽、綠界，之後再對接撥款到歹徒成立的3家紙上第三方支付公司。

歹徒為了規避警方追查贓款金流，還在高雄成立酒商公司，以做生意營業收入、或者公司往來等名義把紙上公司收到的贓款轉到合法的酒商公司，透過三層支付後，讓資金變成合法公司的營業收入，藉此漂洗贓款，檢警懷疑這些公司透過這種手法與詐騙機房配合，並以一定比例抽傭營利。

▲刑事局偵四大隊19日宣布破獲高雄市多間第三方支付及民間公司涉協助詐騙集團洗錢案。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局偵四大隊副大隊長李名盛說明案情（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組在7月11日展開行動，兵分8路搜索上述可疑紙上、酒商公司，並逮捕策劃這一系列洗錢一條龍服務的莊姓主嫌（50歲）夫妻檔及4名共犯到案，當場查扣新台幣212萬餘元、人民幣4萬元、日幣129萬元。莊姓夫妻到案後否認涉案，但因警方掌握關鍵證據，有員工吐實交代犯罪洗錢經過，最後莊嫌坦承洗錢，警詢後依觸犯刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；檢察官複訊後莊男等人分依2-10萬元交保候傳。

刑事局偵四大隊隊長林書楷指出，「原本第三方支付設計，就是要防範詐騙讓金流留下紀錄；未料歹徒反成立類似公司進行洗錢犯罪」；警方表示，行政院在今年1月28日訂定《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》進一步限制第三方支付平台淪為洗錢工具，會持續對從事詐欺不法進行重點打擊。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

 

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
台南離奇車禍！廂型車突暴衝　女遭撞重傷身亡
她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開
連靜雯陷「Bruce」愛情攻勢遭詐　警搜索「水房」畫面曝
北市隨機攻擊男落網！狂毆女師+吐口水　逃7天在這裡栽了
饒舌天王爆「藏大麻被捕」　警方文件曝光
下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南離奇車禍！廂型車「手排倒檔停車」　一發動撞死後方婦人

恐怖落地畫面曝！情侶為躲警查緝　墜7樓「女慘死男斷腿」

北投隨機攻擊男落網！女師遭狂毆+他被吐口水　逃7天在這裡栽了

連靜雯陷「Bruce」愛情攻勢遭詐　警搜索「水房」畫面曝

養生館藏壞壞交易！她「褲子還沒脫」男客秒揭身分　老闆臉綠了

躲稽查慘了！6輛砂石車違停西濱匝道口路肩　苦吞42萬罰鍰

放過拾荒翁「沒開單被控貪汙」　心軟警調任後只上7天班現況曝

快訊／200萬休旅燒了！台74線回堵5公里　駕駛無奈一旁滑手機

矽品彰化廠工安意外！堆高機駕駛人車墜5樓　四肢變形慘死

洗錢一條龍！合法酒商、第三方支付掛勾詐騙機房　這對夫妻認了

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

小肥貓神破解自動餵食器　狂按鈕享受「乾乾吃到飽」

台南離奇車禍！廂型車「手排倒檔停車」　一發動撞死後方婦人

恐怖落地畫面曝！情侶為躲警查緝　墜7樓「女慘死男斷腿」

北投隨機攻擊男落網！女師遭狂毆+他被吐口水　逃7天在這裡栽了

連靜雯陷「Bruce」愛情攻勢遭詐　警搜索「水房」畫面曝

養生館藏壞壞交易！她「褲子還沒脫」男客秒揭身分　老闆臉綠了

躲稽查慘了！6輛砂石車違停西濱匝道口路肩　苦吞42萬罰鍰

放過拾荒翁「沒開單被控貪汙」　心軟警調任後只上7天班現況曝

快訊／200萬休旅燒了！台74線回堵5公里　駕駛無奈一旁滑手機

矽品彰化廠工安意外！堆高機駕駛人車墜5樓　四肢變形慘死

洗錢一條龍！合法酒商、第三方支付掛勾詐騙機房　這對夫妻認了

外資賣23.66億砍金融股、買進航空雙雄　三大法人賣超19.84億

一夜來4次！科技男激戰3天「下面慘了」　半夜急奔急診

温貞菱「每天跳繩2000下」反增重3KG！　關鍵一指數降⋯連教練都會怕

SONY BRAVIA 2022年系列價格不漲　影音平台300部電影免月費隨你看

南投家暴防治宣導　戶外音樂會8月底登場

心痛「八點檔一姐」遭詐3千萬　吳淡如1招識破陷阱：大銀行都不行

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營　助職涯探索增加職場競爭力

4年前奧運2連霸就想退役！腳傷是原因　羽生結弦：不會捨不得

渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

花蓮溪玩漂漂河！女泳圈繩索斷裂　遭沖走卡消波塊亡

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

富二代炒股「月成交2億」　賠錢還被起訴

詐「本土劇女神」3000萬　模擬男友落網了

躲查緝「綁繩垂降」手滑墜7樓　女成肉墊遭男壓死

啟用ACC沒看路出事了　休旅國道猛撞工程車

她欠14萬　1500萬透天厝遭法拍賤賣

更多熱門

相關新聞

「Bruce」太會騙　連靜雯4個月轉帳5次遭詐418萬

「Bruce」太會騙　連靜雯4個月轉帳5次遭詐418萬

有「本土劇女王」之稱的演員連靜雯，去年透過社群軟體認識網友後，誤中詐騙集團圈套，為了投資獲利，先後5次轉帳共418萬多元到指定帳戶，隨後就被詐騙集團領去購買虛擬貨幣以規避查緝，檢警獲報查出全案共有約70人受害，追出高三峰等19名幫忙洗錢的水房、人頭帳戶提供者，已分由桃園、台北地檢署起訴。

揭密李鴻淵殺人兇槍　符合俄式武器設計概念

揭密李鴻淵殺人兇槍　符合俄式武器設計概念

詐騙簡訊傳不停！神人祭1招「匯報業績」反制

詐騙簡訊傳不停！神人祭1招「匯報業績」反制

見面網友需交保證金　女險被詐騙萬元

見面網友需交保證金　女險被詐騙萬元

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

關鍵字：

刑事局偵四大隊林書楷第三方支付詐騙洗錢

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面