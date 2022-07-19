洗錢一條龍！合法酒商、第三方支付掛勾詐騙機房　這對夫妻認了

記者張君豪／台北報導



刑事局偵四大隊分析165反詐騙系統中假投資詐欺被害人相關資料，發現南部有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺被害人支付贓款，總計經手逾百名被害人約500萬元左右贓款，該批公司都隱身高雄市區，警方與高雄市刑大隊偵四隊、三民二、新興分局、嘉義市刑大、台南市警第一分局共組專案小組，報請高雄地方檢察署虞股檢察官林恒翠指揮偵辦，據此展開追查。





▲刑事局偵四大隊19日宣布破獲高雄市多間第三方支付及民間公司，涉嫌協助詐騙集團洗錢案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



警方追查，發現配合詐騙集團的不法第三方支付公司，都是以10萬元不等低資本額註冊的紙上公司，他們洗錢手法是詐騙電話、簡訊邀約民眾投資、民眾誤信後以超商小額支付、要求被害人利用第三方支付先把被騙款交付給合法第三方支付公司包含藍天、紅陽、綠界，之後再對接撥款到歹徒成立的3家紙上第三方支付公司。

歹徒為了規避警方追查贓款金流，還在高雄成立酒商公司，以做生意營業收入、或者公司往來等名義把紙上公司收到的贓款轉到合法的酒商公司，透過三層支付後，讓資金變成合法公司的營業收入，藉此漂洗贓款，檢警懷疑這些公司透過這種手法與詐騙機房配合，並以一定比例抽傭營利。



▲刑事局偵四大隊副大隊長李名盛說明案情（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組在7月11日展開行動，兵分8路搜索上述可疑紙上、酒商公司，並逮捕策劃這一系列洗錢一條龍服務的莊姓主嫌（50歲）夫妻檔及4名共犯到案，當場查扣新台幣212萬餘元、人民幣4萬元、日幣129萬元。莊姓夫妻到案後否認涉案，但因警方掌握關鍵證據，有員工吐實交代犯罪洗錢經過，最後莊嫌坦承洗錢，警詢後依觸犯刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；檢察官複訊後莊男等人分依2-10萬元交保候傳。

刑事局偵四大隊隊長林書楷指出，「原本第三方支付設計，就是要防範詐騙讓金流留下紀錄；未料歹徒反成立類似公司進行洗錢犯罪」；警方表示，行政院在今年1月28日訂定《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》進一步限制第三方支付平台淪為洗錢工具，會持續對從事詐欺不法進行重點打擊。

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