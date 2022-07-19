連靜雯4個月轉帳5次418萬飛了　詐騙水房買泰達幣製造斷點

▲連靜雯遭詐騙集團以假投資手法，騙走418萬多元。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

有「本土劇女王」之稱的演員連靜雯，去年透過社群軟體認識網友後，誤中詐騙集團圈套，為了投資獲利，先後5次轉帳共418萬多元到指定帳戶，隨後就被詐騙集團領去購買虛擬貨幣以規避查緝，檢警獲報查出全案共有約70人受害，追出高三峰等19名幫忙洗錢的水房、人頭帳戶提供者，已分由桃園、台北地檢署依法起訴。

檢警調查，詐騙集團是透過隱密性高的通訊軟體Instagram，以暱稱「Bruce」亂槍打鳥，隨機與用戶聯繫，連靜雯因此在2021年4月間認識了「Bruce」，並在「Bruce」的詐騙話術下，誤信可投資獲利，5月4日先匯款50萬，隔天再匯39萬元到「Bruce」指定的廖姓人頭帳戶內。之後連靜雯又在8月30日，轉帳2次各100萬元、221萬5620元，10月29日再匯了7萬6678元，總計損失418萬2298元。

檢警追查，除了連靜雯外，被用相同手法詐騙的受害人至少70人，其中連靜雯最早匯出的2筆款項，是流向專業人頭「車商」，由黃姓車商向人頭(車主)收購金融帳戶，將帳戶提供給水房作為收取詐騙金額或洗錢之用，黃嫌還會在帳戶曝光前，帶著人頭到處投宿旅館，平均每2天換1次地點，藉此控制人頭活動並躲避查緝。

另外連靜雯被騙走的後3筆款項，則被以高三峰(綽號：唐僧、花和尚、轟哥)為首的詐騙水房拿去買虛擬貨幣(USDT，又稱泰達幣)，然後轉入虛擬貨幣錢包，藉此製造金流斷點，隱匿約4930萬6420元的詐騙所得，使得檢警難以追查幕後詐騙集團成員。

全案經台北地檢署指揮台北市中正一分局偵辦起訴、追加起訴黃姓等4名人頭帳戶提供者，桃園地檢署則指揮刑事局與桃園分局，查出高三峰、鄧宥安等15名詐騙水房後，分別依詐欺、洗錢等罪提起公訴，正由法院審理中。