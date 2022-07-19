女童飯店吃早餐手機音量大開　6歲妹勸阻被罵「X」！結局療癒

記者黃翊婷／綜合報導

一名已經當阿嬤的女網友今日（19日）在臉書PO文分享，在飯店吃早餐時遇到一家三口，女童邊吃邊看手機，音量開很大聲，影響到其他用餐客人，沒想到好友的6歲孫女直接跑過去勸說，請對方把音量關小聲一點，「那桌的小孩罵了一聲『幹』，隔壁桌的人說了一句，『一樣是小孩，差不多的年齡，素質差那麼多』」，幸好最後沒有發生衝突，那一家人火速用完餐便馬上離開了。

▲原PO為好友6歲孫女的正義行為感到驕傲。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，在飯店吃早餐的時候，有一桌是一家三口，孩子是女生，一邊吃飯一邊看手機，音量還開得很大聲，由於當時餐廳裡有很多人，所以打擾到不少正在用餐的客人，就在大人們選擇忍耐的時候，率先站出來制止的竟然是一名6歲女童。

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原PO說，朋友的孫女今年6歲，相當有正義感，看到這個狀況便自行跑去那一桌勸說，「對不起，麻煩姐姐把手機聲音關小聲一點，這裡不是妳家，這是公共場所，妳影響了很多吃早餐的人」，結果剛說完準備走回來的時候，那桌的小孩居然罵了一聲「幹」，隔壁桌的客人一聽也不忍了，馬上跳出來幫忙講話，「隔壁桌的人說了一句，『一樣是小孩，差不多的年齡，素質差那麼多』」。

原PO表示，最後那一家三口火速用完餐便離開了，餐廳終於恢復正常，幸好最後並沒有發生衝突，「其實別桌也有小孩，他們看手機，音量小到好像開靜音。多虧她（6歲正義妹）阿嬤平常的教育，連帶影響我的兩個孫子，讓我覺得很驕傲。」

文章公開之後，網友們一面倒大讚原PO朋友的孫女很勇敢，觀念也很正確，希望她能繼續保持下去，「這就是素質和教養，馬上分出高下」、「很讚」、「家教真的很重要」、「當小孩說幹的時候，家長是在當聽眾嗎」、「有沒有教養，全場顧客都看見對比了」。

也有好心網友提醒，小孩上前勸阻的時候，大人就要有防禦的準備，畢竟有些人真的很玻璃心，被戳穿容易暴怒，萬一傷害到孩子就不好了，「可以機會教育一下，若不想引起多餘的紛爭，建議小朋友第一句話講完就可以了。」