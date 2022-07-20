英國飆40.3度破紀錄！地獄大火狂吞20棟房　倫敦進入重大事件狀態

▲ 英國極端高溫導致部分鐵路服務暫停。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

熱浪襲捲歐洲，英國破天荒發布紅色高溫警報，19日氣溫飆到攝氏40.3度，創下有史以來最高紀錄，各地災情不斷，鐵路出現鐵軌過熱彎曲、電纜故障情形，導致部分路線停駛。首都倫敦一天內至少發生10起火災，當局宣布全市進入「重大事件」狀態，東部郊區一場野火恐怕燒毀多達20棟房屋，消防員形容，事故現場簡直是人間煉獄。

綜合BBC、《天空新聞》報導，英國林肯郡康寧斯比（Coningsby）19日高溫達到華氏104度（攝氏40.3度），創下全國有史以來新高，還有多達33個地區氣溫衝破英國2019年的38.7度高溫紀錄。

▲ 溫寧頓許多房屋被火舌吞噬。（圖／達志影像）

倫敦19日火警頻傳，東部郊區溫寧頓（Wennington）一場草原野火延燒房屋，一名消防員形容，現場「完全是地獄」。居民史塔克（Tim Stark）和兒子發現鄰居花園起火，試圖噴水撲滅，但仍無法阻止火舌在極度乾燥的環境下快速蔓延，「我估計約有15至20棟房子可能被毀或無法居住，我的房子全都沒了，隔壁鄰居的也沒了，附近還有三四棟也是。」村民倉皇逃離家園，目前尚不清楚是否有人受傷。

火災不斷令倫敦消防隊（LFB）承受龐大壓力，市長薩迪克．汗（Sadiq Khan）宣布，全市進入「重大事件」狀態，強調目前情勢非常嚴峻，要求民眾不要在公園、私人花園、露台或陽台等任何地點烤肉，熱浪期間也不應在公開水域游泳。

他補充，倫敦消防隊通常每天會接到300至350通求助電話，但19日截至傍晚已經超過1600通，一天內派出數十輛消防車及數百名消防員，處理至少10起火災事故。

英國鐵路網公司（Network Rail）指出，鐵路系統也受高溫影響，出現軌道彎曲、電纜失靈狀況，19日不得不關閉部分路線。交通大臣夏普斯（Grant Shapps）則說明，英國鐵路網無法應對極端高溫，還需要多年時間升級，才能使鐵路服務應對更炎熱的天氣。

英國氣象局史上首度發布紅色極端高溫警報，20日午夜解除。科技主管貝爾徹（Stephen Belcher）說明，在不受干擾的氣候條件下，氣溫幾乎不可能超過40度，但由於溫室氣體帶來的氣候變化，極端溫度已經成為現實，若溫室氣體排放量居高不下，「我們可能每3年就會看到這樣的氣溫。」

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