中暑5項即時照顧方法　避免高燒40度傷害中樞神經

▲在連續高溫的天氣下，民眾應該要多補充水分。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者徐芷儀／綜合報導

台灣受太平洋高壓影響，本周四開始至下周一天氣將更酷熱、雨更少，大台北、東半部以及屏東地區，有機會出現36-37度以上的高溫。為了讓大家在烈日高溫中，也不用害怕會引發熱衰竭這個症狀，健保署先前製作了圖卡，供大家了解面對熱衰竭與中暑的照顧方法。

健保署表示，「熱衰竭」的定義是指，在熱的環境下過久，持續的流汗，且未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服。「中暑」則指在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況。

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在連續高溫的天氣下，不少高危族群如兒童、老人及慢性病者需要特別注意，健保署也提醒，當民眾照顧熱衰竭或是中暑的患者時，應趕緊給予病患水、流質的東西；將病患移至陰涼的地方，除去身上過多的、有束縛的衣物，給予溫水擦拭或以風扇冷卻。

▲面對熱衰竭與中暑的照護方法。（圖／衛生福利部中央健康保險署）

如果病患是處於「熱衰竭」的情況，可以將病患保持頭低腳高的狀態；如果病患是處於「中暑」的情況，則可以讓病患保持腳低頭高的狀態。

至於該如何分辨中暑以及熱衰竭？本站曾報導《自曝熱傷害「全身紅通通」！醫急勸：自救1舉動必做 6類人高危險》，家醫科醫師柳朋馳表示，熱衰竭的症狀較輕微，摸皮膚會有點出汗，體溫約在38至39度，病人可能會呈現噁心、嘔吐或虛弱感，有時甚至會姿態性低血壓。而中暑體溫可能會超過40度，意識出現變化，此時有3種症狀要留意，第一、電解質失衡，導致痙攣，意識也可能出現變化；第二、異常水腫；第三、休克。