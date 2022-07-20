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真的熱死人！　葡萄牙熱浪12天1036人死亡

▲▼西班牙多處野火 。（圖／達志影像／美聯社） 

▲西班牙與葡萄牙為鄰國，近日都受到熱浪及野火影響 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

熱浪強襲歐洲，葡萄牙這波熱浪至今已通報逾1000起熱死案例，衛生官員19日警告，葡萄牙必須加強應對溫室效應所帶來的氣溫持續上升的措施。

路透社報導，葡萄牙衛生署（DGS）署長佛萊夷塔斯（Graca Freitas）表示，葡萄牙是全球受到極端高溫影響最嚴重的地區之一，面對高溫必須要有更周全的準備。

受乾旱影響的葡萄牙上周飆出逾40度的高溫，雖然過去幾天氣溫略降，佛萊夷塔斯指出，仍高出歷年同期的平均氣溫水準。

DGS近日通報自本月7日至13日，該國因熱浪死亡人數為238人，但到了18日，死亡人數暴增至1063人。高溫、持續性乾旱以及森林管理不當則是造成葡萄牙多處大規模野火的原因，同樣的情況也發生在其他西歐、南歐國家，如法國和西班牙。

里斯本大學科學學院研究員安土恩斯（Carlos Antunes）接受訪問時表示，數據顯示在熱浪中最有可能熱死的是高齡族群。他說接下來的死亡人數要看人們是否做好嚴防高溫的準備。

安土恩斯表示，氣候變遷帶來的死亡將會更多，因此人們必須將防範措施提升到公衛層級，以最低化氣候變遷帶來的衝擊。

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