美國1億人收「超高溫警告」！這州氣溫飆43度　快遞司機熱昏倒地

記者詹雅婷／綜合報導

美國13州爆發85起大型野火，燒毀300多萬英畝土地，超過1億人處於「超高溫警告」之下。在亞利桑那州鳳凰城郊區，當地上週早已出現華氏110度（約攝氏43.3度）的高溫，這讓快遞人員在送貨時熱到受不了，當場倒在地上。

衛報報導，就在過去一個多月，亞利桑那州鳳凰城郊區的斯科茨代爾（Scottsdale）連續出現攝氏37.8度高溫，並於上週來到攝氏約43.3度。依據當地居民住處監視器畫面，一名UPS快遞司機在送貨時，緩慢走向住家門前，但他的步伐蹣跚，當他彎下腰把貨物放在門口墊子上時，不堪高溫癱倒在地。在坐了一陣子之後，他才起身按門鈴，接著緩步離去。

對此，UPS公司表示，這名司機人沒事，只是快遞車輛必須經常停靠，這才導致開空調效果不佳，「他們受過戶外工作與應對炎熱天氣影響的培訓」。

美國在出現極端高溫之際，13州爆發85起大型野火，14起新的野火包括德州7起、阿拉斯加州2起、華盛頓州2起，而亞利桑那州、加州及愛達荷州各1起，超過6800名消防人力與輔助員被派往各地救火。

▲美國加州優勝美地國家公園7月爆發野火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

美國國家氣象局（NWS）19日表示，創紀錄高溫將於本週繼續出現，大火持續蔓延，超過1億美國人民處於超高溫警告之下。

受影響區域範圍涵蓋大多數平原及密西西比河谷地區，白天溫度預計達到華氏100度（約攝氏37.8度），部分地區氣溫可能來到華氏110度（約攝氏43.3度）。預計東北地區也將受到高溫影響，費城、波士頓之間的地區20日可能出現攝氏37.8度。

國家氣象局針對多個地區的野火風險發布「紅旗警告」（red flag warning），從懷俄明州東南部至內布拉斯加州西部地區，強風及低濕度乾燥的狀態可能造成火勢加速蔓延。