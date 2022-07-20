厄瓜多監獄暴動「囚犯互砍」肢解成45屍塊　拼湊遺體後下修至12死

▲厄瓜多聖多明各城（Santo Domingo）監獄暴動，許多囚犯遭到肢解，安全部隊人員也在監獄外站崗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南美洲國家厄瓜多周一（18日）發生監獄暴動，獄中幫派之間因毒品、地盤相關分歧而引發嚴重鬥毆，許多囚犯甚至慘遭肢解。政府19日表示，犯罪現場調查小組找到45個屍塊，目前仍在確認死者身份，並依據尋獲的遺骸部位，將死亡人數從最初宣布的13人下修至12人。

▲當局在獄中找到45個屍塊，下修死亡人數至12人。圖為獄方沒收的刀具。（圖／路透）

根據路透報導，厄瓜多內政部長卡里略（Patricio Carrillo）表示，目前仍在努力確認聖多明各城（Santo Domingo）監獄暴亂後，被肢解為屍塊的囚犯身份，「犯罪現場調查小組在聖多明各監獄收集到45個人體部位遺骸，這是12具屍體，而不是13具。」

卡里略補充，法醫人類學家與法醫醫生正在針對被肢解的屍體進行驗屍，過程可能得花上數日。報導指出，厄瓜多保守派總統拉索（Guillermo Lasso）將周一的暴力事件定調為，因地盤和運毒路線喬不攏所導致的獄中幫派鬥毆。監獄管理機構表示，事件發生後，有17名囚犯被移監他處，以保護他們的生命安全，另外也沒收了槍枝、彈藥、刀具與手機。

▲根據沒收物品可見，獄中囚犯不僅擁有手機，還有槍枝火力。（圖／路透）

今年5月，同一所監獄也發生43死的暴力事件。去年，厄瓜多全國各個監獄則共累計316名囚犯在暴力中被殺。官方數據顯示，厄瓜多監獄關押約3萬3900人，超過最大容納人數約12.5％。

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