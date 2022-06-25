要11歲懷孕女童「堅持一下」害拖29周才墮胎　女法官下場曝光

▲巴西法官里貝羅（Joana Ribeiro Zimmer）日前做出裁決，禁止11歲遭性侵女童墮胎。（左示意圖／CFP、右圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

巴西一名11歲女童遭性侵懷孕，因超過法定墮胎周數遭醫生拒絕，家人向法院請求批准，然而，女法官里貝羅（Joana Ribeiro Zimmer）不僅要她「再堅持一下」保住胎兒，還當庭稱性侵犯為「孩子的爸」而引發強烈批評。爭議鬧大後，里貝羅將因此遭到法院調查，女童也終於在懷孕29周時接受墮胎手術。

根據《獨立報》報導，巴西一名女童在10歲時遭性侵，11歲被告知懷孕，母親立刻帶她到聖卡塔琳那州（Santa Catarina）一間診所墮胎，但當時女童已懷孕22周，超過20周的法定墮胎周數，醫生無法進行手術。家屬只能請求法院批准墮胎，然而，女性法官里貝羅卻在5月9日做出了充滿爭議的裁決。

▲里貝羅將因她對這起事件的處理，而遭到法院系統調查。（圖／翻攝自推特）

里貝羅在聽證會中詢問女童是否「了解」懷孕是如何發生的。法庭錄影顯示，她除了建議女童「再堅持一下」挽救胎兒的生命之外，也在法庭上稱性侵犯為「孩子的父親」，甚至要女童先替孩子取名字，生下來之後可以送養他人。種種言論曝光後，引發社會強烈批評，人權組織和地方法官要求將里貝羅撤職，最終里貝羅遭到聖卡塔琳那州法院系統調查。

報導稱，歷經7周的一系列法律程序，女童於22日晚間在懷孕29周時接受墮胎手術，終止妊娠。里貝羅表示，當天聽證會的內容被非法泄露，她並不會談論這些內容，將對此案保持沉默，以確保孩子「得到應有的充分保護」。

►美最高法院「推翻墮胎權」8大QA一次看！ 這3州懷孕6周禁墮胎

►美參院通過反槍暴力法案！30年來最重要立法 擁槍派批：侵犯自由

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》