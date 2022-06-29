哥倫比亞監獄暴動大火51死30傷　整排屍袋畫面曝光

▲法醫人員站在一個個白色屍袋旁邊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞城市圖爾瓦（Tuluá）一所關押上千人的監獄發生暴動，隨後引發大火，當局28日證實，整起事件造成51名囚犯死亡，另有30人受傷。這是該國近年來類似事件中最嚴重的一起，依據外媒取得的畫面，可見法醫人員就站在一個個白色屍袋旁邊。

綜合華盛頓郵報、衛報報導，這起監獄暴動起初是囚犯之間發生鬥毆，接著場面失控變成騷亂，有囚犯點燃床墊，接著火勢擴散蔓延，導致49名囚犯喪命，另外2人送醫後死亡。

大火發生在至少關押160名囚犯的地方，但因建築物老舊，並未設置適當的滅火系統。整起事件造成51名囚犯死亡，另有30人受傷。依據院方的說法，在監獄送來的第一批14名囚犯傷勢都相當嚴重，有9人送往加護病房，其中2人全身幾乎100%燒傷。

已知這間監獄屬於中等安全級別機構，但相當擁擠，總計關押1267人，超出可容納人數17%。事發後，大批家屬聚集在監獄外，試著瞭解獄中親人的狀況。

官方統計顯示，哥倫比亞多間監獄極度擁擠，依據數據可容納8.1萬人，但卻關押約9.7萬名囚犯。

談及這起事件，現任總統杜克（Ivan Duque）指示展開調查。將於8月就任的當選總統佩特羅（Gustavo Petro）則說，政府需要重新制定監獄政策。