電鍋蒸蛋乾成「蜂窩」1.4萬人朝聖　老饕解答漏做4關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

雲林一名熱愛料理的女網友日前在臉書PO文分享自己做的蒸蛋，只見滿滿一碗蒸蛋搭配許多香菇，外表卻偏乾，讓她很疑惑，「為什麼我的蒸蛋長不一樣？」文章公開之後掀起網友熱議，調侃她的蒸蛋很有個性，「好像老掉的絲瓜」、「妳的本業是在做健康步道對吧」；還有老饕指出，想做出漂亮的蒸蛋要注意4個關鍵，分別為蛋要過篩、電鍋留縫隙、時間不要太久，以及蛋跟水的比例拿捏。

▲原PO分享自己做的蒸蛋，意外引來1.4萬名網友關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，試著用電鍋做蒸蛋，加了一杯水，沒想到成品卻和想像中不一樣，雖然還是可以吃，但就是長得很奇怪，「為什麼我的蒸蛋長不一樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章被轉至爆料公社臉書粉絲專頁，吸引超過1.4萬名網友按讚並留言熱議，大家紛紛開玩笑道，「妳的本業是在做健康步道對吧」、「妳蒸的蛋好像老掉的絲瓜」、「妳的蒸蛋看起來很有個性」、「這碗值好幾百塊，光這些香菇就很貴了」、「過熟了」、「電鍋水應該也不夠，看乾成那樣」。

也有部分網友表示，這種皺巴巴的蜂窩蒸蛋才好吃，阿嬤們的傳統蒸蛋就是這樣，香味十足，只是口感不像布丁而已。至於原PO好奇蒸蛋不夠滑嫩的原因，老饕解答，可能是4個關鍵沒有做好，「蛋沒有過篩，電鍋要架筷子留縫隙，時間不要太久，留意蛋跟水的比例」，而電鍋外鍋要加多少水，則需要多試幾次才能找到適當的平衡點。