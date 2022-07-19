房東不租！海產店被迫關店　熟客花2千萬「買整棟透天」：繼續開店

▲房東不租，海產店被迫關店。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

租屋必須要看房東臉色，最怕遇到漲租金、房子要賣掉不續租等等，一名網友表示，高雄某間海產店本來說營業到今年4月就不開了，因為房東要把房收回去，加上也剛好要退休了，17日經過店家時，發現竟然有營業，立刻進去捧場一下，一問之下才知道，原來有客人花了2、3千萬買下這棟房，讓老闆繼續營業。

男網友在臉書「爆廢公社」發文，高雄某間海產店本來說好四月底就不開了，因為房東要把房子收回，老闆也打算退休了，所以四月過後就沒再去了，日前跟好友順路經過，「沒想到居然還有繼續營業」，立馬進去捧場一下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆向原PO透露，有熟客得知店家不營業，擔心以後吃不到美食，「所以把整棟透天厝買下來，換客人當房東」，繼續租給店家營業。他聽完後大吃一驚，「這年頭居然有人為了吃到想吃的料理，花2、3千萬買棟透天厝，雖然有租金收入」。

貼文一出，許多網友也感到驚訝，「有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」、「有錢就是任性啊」、「請老闆去當他的私人廚師」、「老闆遇到貴人，如果是我也會考慮買下來，能吃到喜歡的美食」、「這真的可以說是天下奇緣了，願店家生意興隆」、「第一次看到這麼霸氣十足客人，買厝給店家繼續開，害我也好想去吃下好味道」。

▼熟客霸氣買下整棟，讓店家繼續營業。（圖／翻攝自爆廢公社）



ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！ 冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮

