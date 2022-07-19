男便當夾菜愈拉愈長！竟出現「1條黑蛇」　網崩潰：我要吐了

▲便當是許多人求方便的好選擇。（圖／取自pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

便當店的配菜豐富，是許多人沒空下廚時的好選擇，不過有時卻會出現便當被意外加菜的事件。近日有名男網友在臉書社團分享一段影片，發現便當的配菜裡竟然出現了「一條蛇」！驚人的畫面一出，隨即引發網友熱議。

該名男網友18日在臉書社團「爆廢公社」貼出一段影片，畫面中他用筷子在便當裡的青菜中翻一翻，就這樣夾出了一條長長的異物，目測長度大約有10公分。從原PO分享的另一張照片可見，他夾出來的疑似是「一條蛇」，讓他無奈地表示「感覺老闆很佛心地加菜」。

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▲網友分享便當的圖片。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

許多網友看到便當裡出現蛇，忍不住大喊「我要吐了！」「是不是菜都沒有洗！」「真的是崩潰」。也有網友表示「這便當很補」、「這配菜很高檔」、「老闆真好，加菜、加山產」、「變兩個主菜，賺爛！」

更有人開玩笑表示「胡迪：靴子裡有蛇。（原PO）：便當裡有蛇！」「要告訴老闆沒有去鱗片很不專業」、「那是黑木耳絲啦」、「給你補一下，怕你太虛」、「不要怕！這是比較大隻的吻仔魚啦！可以拿去燉湯」、「這家便當店開在華西街吧！」

也有網友懷疑原PO是如何在開動前就發現蛇的蹤跡，「怎麼一開始就知道要翻菜找蛇？而不是看肉片底下？」「你是少見還沒開吃就發現問題的人」、「那個格子那麼小，要怎麼裝才會完全沒看到那條蛇？」也有人認為「一定是有人剛要吃，發現了菜有蛇，跳開大喊，才有人來開始錄影啊！」

原PO便當中出現的小蛇，疑似為「花浪蛇」的幼蛇。花浪蛇為卵生的無毒蛇類，大多生活於水域附近，在台灣常被稱為「土地公蛇」，因為傳說中花浪蛇是土地公女兒的化身。