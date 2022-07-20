今午後雷雨區曝！「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

▲今依舊要防午後雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（20日）北部及中南部山區午後有局部雷陣雨；周四起6天「類熱浪」來襲，慎防熱傷害，尤其周六、周日最熱，部分地區有機率挑戰該地區的最高溫紀錄。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天太平洋高壓影響，加上有點東南風，東南部和恆春半島有點降雨，午後中部以北、各地山區有雷陣雨；周四至周日依舊高壓影響，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；下周一、下周二各地晴到多雲、高溫炎熱，午後西半部和東半部山區有雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天北部地區及中南部山區午後有局部雷陣雨；今高溫與周二近似，仍在36、37度左右，晴朗炎熱，要防曬、防中暑。

吳德榮提醒，周四至下周二熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣晴朗酷熱將出現極端高溫，雖未能符合世界氣象組織（WMO）的「熱浪」定義（高溫比氣候平均高5度，且連續5天，以台北市氣象站為例，氣候平均高溫為35度，需連5天高溫達40度），但帶來熱傷害的威脅絕不可小覷，稱之為「類熱浪」，並不為過。

吳德榮說，尤其周末兩天最熱，部分地區有機率挑戰該地區的最高溫紀錄；下周二高溫略降，各地仍晴朗酷熱，應持續注意熱傷害。

▼連日高溫炎熱，要慎防熱傷害。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

