雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（18日）午後中南部有局部雷陣雨，北台山區亦偶有局部雷陣雨；周二、周三午後近山區有局部雷陣雨的機率，周三雷陣雨範圍略擴大；周四起將更熱、雨更少，周五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫紀錄。

中央氣象局指出，今天仍受西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午有不定時的短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，由於水氣逐漸減少，雨勢上有機會趨緩一些。

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氣象局說，溫度方面，各地都是高溫炎熱的天氣，高溫普遍在32至36度，大台北及東半部局部地區都有36度以上高溫發生的可能；而由於西南風過山沉降，東南部地區有焚風發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周二至周日太平洋高壓逐日增強，水氣亦漸減少，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱；周二、周三午後降雨偏向於西半部山區及近山區的平地、東半部山區，周二是西南風漸轉偏南風過渡期，清晨中南部沿海仍有零星短暫陣雨；周四至周日太平洋高壓勢力強，午後降雨主要分布在山區且更為零星。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天低層大氣盛行西南風，西南部不定時有零星陣雨，大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台山區亦偶有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東半部最高氣溫可達37、38度。



吳德榮分析，周二、周三太平洋高壓影響，各地仍高溫炎熱，午後近山區有局部雷陣雨的機率，周三高溫略降1度，雷陣雨範圍略擴大；周四至周日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱、雨更少；周五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫紀錄，應特別注意防曬、防中暑，並密切注意最新資料。