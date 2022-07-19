今雨區擴大！「大暑」要來了　這3天挑戰今年最高溫

▲今天午後雷陣雨增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今天（19日）雨區擴大，周六是24節氣的「大暑」，熱烘烘！中央氣象局預報員林定宜表示，今午後雷陣雨可能會比周一明顯一些。氣象專家吳德榮提醒，周五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫紀錄。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天太平洋高壓逐漸西伸增強，但勢力尚未完全籠罩台灣，各地多雲到晴，午後中南部、大台北和其他山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨；各地高溫約32至35度，大台北、宜蘭、台東及花蓮縱谷、屏東近山區平地或河谷有局部36度以上高溫發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，周三高壓勢力仍未完全籠罩台灣，風場吹偏南到南南東風，東南部和恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、其他山區和近山區平地有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周四到周日高壓中心籠罩台灣附近，各地晴朗炎熱，午後雷陣雨比較少，主要在山區有零星短暫雷陣雨，大台北有機會出現37度高溫；下周一依舊晴朗炎熱，午後西半部、東半部山區有零星短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲 （ECMWF）模式模擬顯示，周四至下周一熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣將更酷熱、雨更少；周五起三天部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫，應特別注意防曬、防中暑；下周一高溫微降，各地仍晴朗酷熱。