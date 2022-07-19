　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今雨區擴大！「大暑」要來了　這3天挑戰今年最高溫

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲今天午後雷陣雨增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（19日）雨區擴大，周六是24節氣的「大暑」，熱烘烘！中央氣象局預報員林定宜表示，今午後雷陣雨可能會比周一明顯一些。氣象專家吳德榮提醒，周五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫紀錄。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天太平洋高壓逐漸西伸增強，但勢力尚未完全籠罩台灣，各地多雲到晴，午後中南部、大台北和其他山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨；各地高溫約32至35度，大台北、宜蘭、台東及花蓮縱谷、屏東近山區平地或河谷有局部36度以上高溫發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周三高壓勢力仍未完全籠罩台灣，風場吹偏南到南南東風，東南部和恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、其他山區和近山區平地有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周四到周日高壓中心籠罩台灣附近，各地晴朗炎熱，午後雷陣雨比較少，主要在山區有零星短暫雷陣雨，大台北有機會出現37度高溫；下周一依舊晴朗炎熱，午後西半部、東半部山區有零星短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲 （ECMWF）模式模擬顯示，周四至下周一熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣將更酷熱、雨更少；周五起三天部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫，應特別注意防曬、防中暑；下周一高溫微降，各地仍晴朗酷熱。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
一堆人喊「yyds」到底啥意思？　5個超夯用語大公開
焦凡凡罕動怒提告！「我不知道還能承受多久」
哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」：當事人是漂亮女生
獨／康建生技「關鍵2人」1死1重傷！宣布暫時停業　70員工留

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「25天二度確診」Ct值18、更明顯症狀曝　醫：哇！怎這麽快

王必勝三度被問「外遇」僅回一句話　蘇貞昌今赴指揮中心救場

今雨區擴大！「大暑」要來了　這3天挑戰今年最高溫

「好羨慕台北人！」北漂女嘆2大優勢：起薪好　網一看無情戳破

哥吉拉事件引爆全台！美女主播曝「正面影響」：也算功德一件

夏天4星座有偷吃跡象！　命理老師揭「爛桃花暴增」遊走出軌邊緣

前家事法官看「哥吉拉之亂」！親曝多數夫妻遇1問題：最後就爆了

快訊／台北中山區深夜「無預警停電」962戶受影響　台電搶修中

北部最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了：太震驚

婚姻救星出手！奇美博物館看哥吉拉夫妻大吵　「超狂教學」被讚爆

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

19歲男拿錢請友操盤股票　慘賠18萬！烙人痛毆洩憤

1000元動滋健身券開搶　22日抽籤30萬份放送！

「25天二度確診」Ct值18、更明顯症狀曝　醫：哇！怎這麽快

王必勝三度被問「外遇」僅回一句話　蘇貞昌今赴指揮中心救場

今雨區擴大！「大暑」要來了　這3天挑戰今年最高溫

「好羨慕台北人！」北漂女嘆2大優勢：起薪好　網一看無情戳破

哥吉拉事件引爆全台！美女主播曝「正面影響」：也算功德一件

夏天4星座有偷吃跡象！　命理老師揭「爛桃花暴增」遊走出軌邊緣

前家事法官看「哥吉拉之亂」！親曝多數夫妻遇1問題：最後就爆了

快訊／台北中山區深夜「無預警停電」962戶受影響　台電搶修中

北部最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了：太震驚

婚姻救星出手！奇美博物館看哥吉拉夫妻大吵　「超狂教學」被讚爆

「25天二度確診」Ct值18、更明顯症狀曝　醫：哇！怎這麽快

王必勝三度被問「外遇」僅回一句話　蘇貞昌今赴指揮中心救場

草編鞋夏日最受歡迎！CHANEL、小CK厚底款式必收　上身滿滿度假感

一數據看現役NBA全明星球員忠誠度　柯瑞效力勇士13年最長

猛男搭訕正妹「翻車現場」影片曝　1060萬人笑翻！結局翻轉

蘋果公司傳計劃削減支出　美股挫215點、台積電ADR跌2.39%

今雨區擴大！「大暑」要來了　這3天挑戰今年最高溫

英國高溫恐破43度　機場跑道融化大眾運輸受影響

巴基斯坦重大船難！　至少20死30人失蹤

陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」恐影響民調

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了

「哥吉拉之亂」懶人包曝！人妻芭比Q了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

一堆人喊「yyds」啥意思？5個超夯用語大公開

網友盤點5大直男特徵　遇到好無奈

哥吉拉老公回應　妻急求饒

哥吉拉人妻找媽討拍！她曝經歷勸：別聽

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

IKEA賣防離婚神器　台南Josh回1句網笑翻

挖扁桃腺結石　她見這輩子最衝擊一幕

前家事法官看哥吉拉之亂！親曝多數夫妻遇1問題

更多熱門

相關新聞

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

氣象專家吳德榮表示，今天（18日）午後中南部有局部雷陣雨，北台山區亦偶有局部雷陣雨；周二、周三午後近山區有局部雷陣雨的機率，周三雷陣雨範圍略擴大；周四起將更熱、雨更少，周五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年最高溫紀錄。

台北市社子連2天「飆破38度」

台北市社子連2天「飆破38度」

高壓越來越強　連午後陣雨都沒了

高壓越來越強　連午後陣雨都沒了

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

9縣市明防烤焦！大台北等2地恐飆破38度↑　下周「雨勢逐日減少」

9縣市明防烤焦！大台北等2地恐飆破38度↑　下周「雨勢逐日減少」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局林定宜吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

婚後拒同住公婆！男友竟趁「愛愛過程」說服

最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

對門妹爆男友1猛料　全場傻：「男」以理解

不能去阿嬤家！瓦斯桶賭氣不理爸

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面