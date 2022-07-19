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今雷雨襲3地區　2系統「加熱」！這天起更高溫

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今午後要注意雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周四起更酷熱！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今天（19日）白天熱對流發展的位置將比較偏向中部、北部到東北部山區，也有可能擴散到平地區域；周四起溫度可能會更高，一方面有來自高壓中心附近的下沉增溫，另一方面就是有來自大陸上的暖熱空氣東移。

吳聖宇說，預期今天太平洋高壓的勢力逐漸回到台灣上空，大環境風向將會由周一的西南風轉為偏南風，白天的溫度還是非常高，氣象局持續針對大台北、東半部以及屏東地區發布了高溫警示燈號，有機會出現36-37度以上的高溫，其他地區的高溫也將普遍來到33-35度之間。

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吳聖宇指出，天氣方面要注意的則是午後的熱對流雷雨，預估今天白天在各地山區受到熱力作用催化，容易有熱對流發展的情況，大環境風向轉偏南風之後，熱對流發展的位置將比較偏向中部、北部到東北部山區，熱對流發展起來後也有可能擴散到平地區域。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇分析，周三台灣附近持續位於高壓外圍區域，仍然以偏南風到東南風環境為主，要留意還是高溫以及午後雷雨的發展狀況；到了周四起，太平洋高壓的中心將逐漸來到台灣附近，午後雷雨的發展將更為減少，降雨範圍也將更往山區集中縮小，但溫度可能會更高。

吳聖宇解釋，一方面有來自高壓中心附近的下沉增溫，另一方面就是有來自大陸上的暖熱空氣東移，預報資料顯示，台灣附近將位於相當明顯的暖區中心附近，因此從周四到周日，甚至一直到下周一、下周二，都要特別注意高溫的情況。

吳聖宇表示，短時間內來看，由於太平洋高壓強勢的壓制，海面上暫時沒有明顯的熱帶擾動發展跡象，預估至少要等到下周的後半、也就是接近月底左右，隨著太平洋高壓中心北抬，熱帶洋面上才會有足夠的空間以及條件讓熱帶擾動發展；不過，時間還很久，不論是擾動發展的規模還有移動的方向等等，都還言之過早，至少本周應該都不必擔心會有颱風靠近的機會。

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