經期前有分泌物！男友抓內褲嫌「噁心的東西」　妹子傻：叫我認錯

▲很多女生生理期除了經痛，還會胸部脹痛。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些女生在生理期前，身體就會出現一些變化，就有一名女網友發文表示，日前她因月經快來而胸部脹、內褲也有比較多的分泌物，結果竟被男友嫌棄，讓她超生氣。貼文曝光後，也讓大票網友超傻眼，「沒常識的趕快分一分」、「沒知識就算了，還這麼不尊重，真的可以放生了」。

這名女網友在Dcard上，以「男友沒辦法理解」為題發文，提到她每次月經快來時，胸部都會很脹，且分泌物也會多一些。由於男友總習慣趴在她的身上，因此被壓得有些不舒服的她，便說自己胸部脹脹的，委婉請對方起來，怎料卻因而被嗆有沒有這麼誇張？

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後來洗澡時，原PO先將內褲放一旁，沒有馬上洗，結果男友竟態度大變，嫌棄她的內褲上有很多噁心的東西，這正常嗎？女生都這樣？

聽到這些話，原PO實在氣不過，拿了東西就衝出門，不過事後她仍傳訊息給男友，解釋女生本來就有分泌物、月經來也容易胸部脹。怎料男友仍不能理解，甚至還說了些諷刺女生的詞。

貼文曝光後，也被轉貼至Dcard粉專上，不少網友傻眼表示，「這沒有資格做男友，什麼友都沒有資格」、「男友剛滿3歲」、「分手了啊！這種男友憑實力單身」、「這個反應是告訴你，換一個男友肯定比較好」、「還有的另一半根本無法體會女生經期的痛」、「又一個巨嬰」、「不知道沒關係，但沒必要態度這麼差吧」。

事後原PO也在留言處表示，男友雖然道歉了，但卻一定要爭出誰對誰錯，並要她承認錯誤，讓她再也聽不下去，而對方現在也成了她的「前男友」。

其實很多女生生理期時，都會乳房脹痛、不舒服，本站曾報導《月經來時胸部「脹脹的」？ 6大妙招有效緩解乳房疼痛》，如果想緩解不舒服感，可採取「低脂肪」飲食，多吃富含維生素E、堅果、植物油等食物，另外也要特別注意咖啡攝取量。

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