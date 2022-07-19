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大陸 大陸焦點 特派現場

陸腦麻女詩人自曝被家暴　小15歲前男友直播自扇100耳光「悔過」

記者魏有德／綜合報導

大陸腦麻女詩人7日勇敢在網路上公開被小15歲男友欺凌、家暴的過程，甚至自爆被打了上百個耳光，讓不少網友心疼聲援，整起事件也讓男友楊櫧策被推上風口浪尖，受到不少輿論批評。對此，楊櫧策竟以反對「網路暴力」及「家庭暴力」為由，在直播上扇自己100個巴掌，用自殘的方式表達悔過，引起網友熱議。

▲余秀華小15歲男友在直播中扇自己100個耳光。（圖／翻攝沸點視頻）

▲余秀華小15歲男友在直播中扇自己100個耳光。（圖／翻攝沸點視頻，下同）

從楊櫧策的直播影片可以發現，他在直播中瘋狂朝自己的右臉上扇巴掌，用的力氣頗大，才打幾下，右臉便迅速泛紅腫脹。部分網友則在直播時留言相勸，「沒必要」、「別打了」；也有網友表示，「換一邊臉打」、「別再作秀了」。

楊櫧策彷彿是聽到網友留言，隨後便換一邊臉打，連鼻水都被打得流了出來，就這樣左右臉交互扇巴掌。楊櫧策在直播時打了自己一百下，不僅滿臉通紅，巴掌印也清晰可見，臉上盡是鼻血，模樣相當恐怖。

▲余秀華小15歲男友在直播中扇自己100個耳光。（圖／翻攝沸點視頻）

楊櫧策自扇耳光的瘋狂自殘行為，目的是要反對「網路暴力」和「家庭暴力」，不過，網友們卻不買帳，多數網友認為，這種方式更加凸顯個人的暴力傾向，也有網友認為，楊櫧策只是在作秀，紹著假意悔過索要直播禮物。

據了解，楊櫧策是大陸46歲知名腦麻詩人余秀華的前男友，余秀華此前勇敢公開被家暴，向媒體坦承，楊櫧策手機有曖昧簡訊，之後兩人發生口角，被打上百個耳光，還被掐脖子，引起外界關注。

公開資訊顯示，余秀華出生於1976年，因母親難產缺氧而造成腦性麻痺，行動不便、口齒不清。高中畢業後，余秀華透過寫詩，衝破傳統社會對性的枷鎖，憑借《穿越大半個中國去睡你》走紅網路。余秀華19歲時曾嫁給大自己12歲的前夫，但兩人無感情基礎，在婚姻生活中屢遭嘲笑。

數十年後，46歲的余秀華在離婚後遇到小15歲男友楊櫧策，一度覺得找到真愛，沒想到竟會發生嚴重的家暴事件，她也曾在微博上表示，「我這一生，走得實在辛苦。」

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