即起騎車、散步免戴口罩！防疫新制一次看　達1條件擬「再放寬」

▲即日起，騎機車、腳踏車不需戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

口罩令終於鬆綁！指揮中心昨（19）宣布放寬口罩措施，新增騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者等3類人免戴。指揮官王必勝指出，室內外運動先前就已免戴口罩，「散步我想也是一種運動」，也可以不用戴；並表示，口罩鬆綁是階段性放寬，若評估風險可承擔，8月也有可能繼續鬆綁。新制上路，《東森新媒體ETtoday》整理最新防疫政策懶人包，供民眾參考。

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最新防疫規定 新增3類人免戴口罩

一、放寬戴口罩規定，增加「騎機車/腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.戶外從事工作者於空曠處工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

※補充：王必勝表示，戶外工作者從事範圍相當廣，主要針對空曠處且與不特定對象能保持一定社交距離前提者，從事建築業等勞動者就屬放寬範圍。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

至於棚內錄影是否要戴口罩？王必勝表示，「可以不用」，但來賓或主持人有其他防護需求也可自行戴上，否則仍可通通免罩。

賣場、超市可試吃！雙鐵車廂內續開放飲食

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

宴客仍不可逐桌敬酒 開放6類外籍人士來台

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

另，指揮中心也公布邊境放寬政策。7/25下週一起，放寬六類外籍人士來台，事由包含：志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工（青年交流）等，可以申請特別入境許可來台；相關規定不適用於大陸與港澳人士。

外交部領事事務局副局長周中興特別說明度假打工部分，並不是指單純的觀光，是有限定特定對象，為與我國訂有度假打工、青年交流協定，相關條件包含年齡限制、每人一輩子只有一次度假打工機會，需要符合才能向住外館提出度假打工並申請入境許可。

周中興表示，與我國簽訂度假打工有17國，絕大多數都已經允許我國青年用度假打工機制前往該國，基於平等互惠考量，才把打工度假列入放寬開放外籍人士事由。