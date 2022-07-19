「散步可脫口罩」反更擾民　網炸問號：那我去百貨公司、賣場散步

網搜小組／劉維榛報導

散步的定義是什麼？大家期盼許久的脫口罩新規定，即日起「騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者」都可免戴口罩，而防疫指揮官王必勝也鬆口，民眾出門散步也可脫下口罩，消息曝光後，網友卻一臉驚嘆號反問，「室內散步也是運動，所以逛百貨公司也不用戴？」

▲網友發問，逛街也算是散步嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）



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新上任指揮官王必勝於今（19）日宣布，「騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者」等3類人免戴口罩。值得住注意的是，王必勝也重申，室內外運動先前就已免戴口罩，面對媒體詢問戶外散步如何定義？王必勝回應，「散步我想也是一種運動」，可以不用戴。而口罩鬆綁則是階段性放寬，若評估風險可承擔，8月也有可能繼續鬆綁。

消息曝光後，一派機車族卻怕爆回應，「我很懷疑誰敢不戴」、「騎機車還是會習慣戴，畢竟廢氣、灰塵，嗯...你懂的」、「下了機車還不是要戴XD」、「那麼得到病毒，算誰的」、「以前還沒有疫情的時候，我只有騎車的時候才會戴口罩」。

至於散步口罩鬆綁部分，也讓PTT網友刷一排問號，紛紛質疑更擾民，「散步和我出門在路上走有什麼不一樣？」「出門走路是不是在散步」、「沒有全部喔，照這蠢規則，站著不動可是得戴口罩」、「室內散步也是運動，所以逛百貨公司也不用戴」、「散步算運動，那走在外面的人都不用戴阿」、「不用戴口罩開心，但疫情又讓人不放心QQ」、「我到大賣場散步」、「除非在外面罰站才要戴了，運動的定義太廣」、「要發公文問時速多少以上才算散步嗎」。

▼網友炸鍋討論。（圖／翻攝PTT）



▼7月19日新防疫措施。（圖／指揮中心提供）

