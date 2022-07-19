北投隨機攻擊男落網！女師遭狂毆+他被吐口水　逃7天在這裡栽了

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名女子，12日晚間到清江圖書館還書，突遭陌生刺青男揮拳毆打猛踹，女子倒地撿石頭反抗，路人上前制止，男子趁機落跑。豈料，3小時後他又在竹圍捷運站外，對1名男設計師吐口水攻擊，並辱罵三字經。由於江姓嫌犯居無定所，淡水、北投警分局跑了各圖書館等處追緝，今（19日）終於在中正區某運動中心，發現他與胞兄正要入內洗澡，當場將人逮捕。

從事教育相關的吳姓女老師本月13日透過朋友於臉書《台北之北投幫》發文表示，12日下午4時許，在清江圖書館還書，遭刺青男攻擊，自己雖然盡力保護頭部，對方仍直接揮右拳猛打，倒地後還被用腿踢，所幸有後背包降低傷害，隨後大喊並撿起地上石頭試圖反抗，吸引路過民眾出聲制止，刺青男才趁機逃跑，但她也努力忍傷追上，以手機錄下刺青男長相，但仍被逃跑。

▼男設計師在竹圍捷運站外被江嫌吐口水攻擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

無獨有偶，從事美術設計的邱姓民眾（32歲）也指出，12日晚上7時許，他步出竹圍捷運站匝門口的時候，被不明人士襲擊，對方拉下口罩對他吐口水，之後又莫名挑釁作勢要攻擊，他擔心對方是否有染疫而故意傳播，就趕快離開到旁邊派出所報案。

派出所當下人力不足，因此沒有在現場進行追捕，且男子往天橋方向走之後就不見了，邱姓民眾也決定提告公然侮辱罪，事後在臉書社團上看到女教師拍的照片，經指認確定就是與吐他口水為同人。

▼42歲江姓遊民在北投隨機攻擊完又跑到淡水竹圍捷運站對民眾吐口水。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於江嫌無業且居無定所，淡水、北投警分局共辦該案，但卻一度陷入膠著，也從北市各圖書館、公園等處，尋找他的蹤影，今（19日）中午，警方終於在中正區某運動中心，看到江嫌與胞兄正要入內洗澡，伺機上前逮捕。

據悉，江嫌有多項傷害前科，警方將人逮捕後，全案朝傷害等罪訊問中，至於傷人的動機仍有待進一步釐清。