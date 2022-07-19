台東+346新增1死　居家照護2233人

▲台東今增346位確診案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣19日新增346位確診者，305名民眾戶籍或居住地分在台東、41名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案38313人、居隔者917人。針對COVID-19 確診者分流收治情況，台東縣截至7/18下午16點為止，住院收治人數為46、加強版集中檢疫所為33人、居家照護現管人數有2233人。

台東縣衛生局表示，今日1矯正機關監測期滿結案，總計縣內仍有7養護、4監所、1身障機構群聚事件持續監控，本日共新增31例確診個案。養護機構部分，新增19人確診(15住民、4員工)；監所新增12人(9收容人、3員工)；身障機構無新增。

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另外，中央今日也公布台東有1本土病例確診死亡個案，為88歲男性，已接種1劑新冠疫苗並有心臟疾病、洗腎病史。

台東縣衛生局提醒民眾如使用家用快篩試劑檢測為陽性，並經由醫療院所判讀陽性即為確診，如對判讀無疑義者，請確實於診療完畢後，用剪刀將快篩試劑剪毀，後續會由判讀院所進行通報，如經1-2天後仍未收到自主回報簡訊或衛生單位疫調，請洽衛生局或居住地衛生所確認，請勿再給其他醫療院所進行判讀，以免造成重複通報情形。如民眾與判讀醫師對檢驗結果有疑義者也請洽衛生局089-331174安排進一步確認。