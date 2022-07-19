美眾院議長裴洛西8月訪台　陸外交部：一切後果完全由美方負責

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）



記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫將在下（8）月訪問台灣，這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。大陸外交部發言人趙立堅今（19日）在例行記者會上強烈表態，美方如果一意孤行，中方將會採取堅決有力措施。「由此造成的一切後果必須完全由美方負責。」

趙立堅表示，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果裴洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

趙立堅強調，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西眾議長訪台。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

原本今年4月傳出82歲的裴洛西可能訪台，後來確診新冠肺炎後，取消第一次訪台行程。若這次八月確定成行，她將成為25年以來最高階的訪台美國議員，上次是前共和黨議長金瑞契（Newt Gingrich）於1997年的訪問。