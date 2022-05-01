美眾院議長裴洛西突訪基輔！　會晤澤倫斯基影片曝光

▲ 裴洛西與澤倫斯基合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日突然現身烏克蘭首都基輔，與烏國總統澤倫斯基會晤，承諾會支持烏國到戰爭結束。她是俄羅斯2月底侵烏以來，與澤倫斯基會面的最高階美國官員，這也是美國自俄烏開戰以來首度派正式國會代表團訪烏。

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

CNN報導，澤倫斯基1日公開與裴洛西會面的影片，感謝美國支持。影片中可見裴洛西向澤倫斯基說道，「此次到訪是為感謝你們為自由而戰，你們正為所有人而戰，我們承諾會支持你們至戰爭結束。」

裴洛西的辦公室稍後聲明證實，她率領正式國會代表團到訪烏克蘭，為俄國侵烏以來首次，「我們的國會代表團擁有莊嚴的機會及非凡的榮幸，在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基及其他烏克蘭高級官員。我國代表團向澤倫斯基總統表達我們對他領導能力的尊敬與感謝，並對烏克蘭人民在反抗俄國壓迫的戰爭中展現的勇氣表示欽佩。」

這支代表團由裴洛西領軍，成員包括麥克高文（Jim McGovern）、米克斯（Gregory Meeks）、希夫（Adam Schiff）、巴爾巴拉．李（Barbara Lee）、基亭（Bill Keating）及克勞（Jason Crow），下一站將前往波蘭，與總統杜達（Andrzej Duda）會晤。

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