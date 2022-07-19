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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸學者：雙城論壇能為兩岸和平起兜底作用

記者趙禕/上海報導

2022年度的上海台北城市論壇，也是台北市長柯文哲最後一次以市長身份出席的兩岸交流會議，今天順利透過視訊在兩岸雲端舉行；對於在當前兩岸關係緊蹦的情勢下繼續舉辦這樣的官方交流，大陸涉台學者高度肯定，並提出透過論壇交流，除了可以促進兩個城市更好的發展，也能為兩岸關係的和平發展起到兜底的作用。

▲2022年「上海台北城市論壇」上海分會場。（圖／記者趙禕攝）

▲2022年「上海台北城市論壇」上海分會場。（圖／記者趙禕攝）

上海國際問題研究院副院長嚴安林表示，柯文哲市長連續8年把雙城論壇延續下來非常不容易，不管是對兩岸關係的發展、對兩岸民眾的福祉，特別是對上海和台北兩地民眾的利益都有積極正面意義，並且會在歷史上留下一筆。嚴安林提出，兩岸交流在某一個時期、某一個階段受到某些因素的干擾是難免的，本次論壇的舉辦也有一些雜音；但是不能因為兩岸政策上有分歧、政治氣氛不好，就把兩岸城市交流給斷了，反而這個時候更要通過交流來加深了解，所以他對於未來兩岸城市交流非常看好。

▲上海國際問題研究院副院長嚴安林。（圖／記者趙禕攝）

▲上海國際問題研究院副院長嚴安林。（圖／記者趙禕攝）

嚴安林說，從長遠看，兩岸交流是兩岸民心所向、符合兩岸城市發展的需要、也符合兩岸民眾的利益，兩個城市的交流更貼近未來的發展。本次論壇簽署了三個協議，這些協議都是符合兩個城市民眾的需要；台北和上海都是兩岸先進的城市，但是也有很多短板和不足，通過取長補短、相互借鑒，通過交流把雙方的城市建設搞得更好，未來的前景還是非常廣闊。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，雙城論壇有幾個功能，第一是機制化的雙向交流功能，是兩個城市官方主導的；第二是多領域的合作，包括雙方都關注的經濟發展、防疫、智慧城市、節能減碳，還有體育人文科技等各個方面；第三是接地氣的交流，從市層面、區政府層面，以及深入到街道跟村居委會，是多領域的參與，非常接地氣；第四是惠民生的交流，有利於城市民眾的生活、改善生活品質、提高城市治理的水準。倪永杰同時提出，雙城論壇還有著為兩岸關係兜底保和平的功能，使兩岸關係朝著正確的方嚮往前發展。

▲上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元。（圖／記者趙禕攝）

▲上海台灣研究所常務副所長倪永杰。（圖／記者趙禕攝）

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