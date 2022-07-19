「陳時中把防疫記者會變選舉造勢」　黃暐瀚批：最荒謬的一天

▲民進黨台北市長參選人陳時中、醫福會執行長王必勝交接指揮中心指揮官。（資料照／記者趙于婷攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中卸任衛福部長後，18日在中央流行疫情指揮中心進行新舊任指揮官交接，由醫福會執行長王必勝接任指揮官。對此，資深媒體人黃暐瀚19日透過臉書指出，指揮中心當天有女主播細數陳時中過去種種辛苦，陳時中本人則上台發表感言，幾乎要忘記這是一場「防疫」記者會；他直言，7月18日是指揮中心最荒謬的一天。

黃暐瀚說，卸任衛福部長的陳時中很忙，先是在衛福部與衛福部前政務次長薛瑞元交接時，開口第一句就是請惠賜一票，公開對衛福部的前部屬們拉票，下午又到指揮中心交接指揮官，把指揮官背心交給王必勝。

黃暐瀚進一步表示，昨天指揮中心記者會開場有一位女主播上台，手上拿著題詞卡，細數陳時中過去的種種辛苦，之後再由陳時中上台發表感言。看著陳時中滿臉笑容地把指揮官背心交給王必勝，幾乎都快讓人忘了這是一場防疫記者會，昨天的確診人數1萬7549、死亡48人。

黃暐瀚認為，選舉拜票應該到可以拜票的地方，迎新送舊則要到適合歌功頌德的場合。全台灣就一個指揮中心，負責公布疫情狀況並宣布防疫指引，搞成「選舉造勢會」，有意思嗎？

黃暐瀚提到，當天後續有媒體提問的環節，記者兩度詢問王必勝有關「太太是否已經原諒他」的問題，王必勝視而不見、聽而不聞，沒回應、不回答，如果說這是防疫記者會，不適合談私德問題，他個人贊同，但前10分鐘在歌功頌德、歡樂交接，又算什麼？