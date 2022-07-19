喪禮毛巾敢用嗎？獨居女秒拒絕「會怕怕的」...網曝真正用意

▲你敢用喪禮的毛巾嗎？（示意圖／取自LibreStock）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在傳統的台灣喪禮中，喪家通常會準備全新毛巾，做為給參加弔唁賓客的答禮，不過礙於觀念，有些人有忌諱並不會使用。一名網友即表示，她對於「喪禮送的毛巾」有跨不過去的心理障礙不敢使用，因此詢問大家對喪禮毛巾的看法，或是使用方法。不少人都覺得難以理解，認為是原PO自己嚇自己。

一名女網友在PTT以「喪禮的毛巾敢用嗎？」為題發文，表示自己最近剛好缺毛巾，媽媽說家裡有，但是喪禮拿回來的，雖然摸起來很舒服、質地不錯，但她就是「怕怕的」，加上自己是一個人住，所以更過不了心理這一關，直接拒絕了，但她也想知道大家對於喪禮的毛巾敢用嗎？如果不敢用，還有哪些地方可以派上用場？

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▲女網友表示自己不敢使用喪禮送的毛巾。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出不少網友覺得她想太多，「物品本身沒錯啊，還是新的欸」、「你是多膽小？」、「哪個年代的人」、「一個喪禮發出去多少毛巾，如果會附在上面，不是會累死」、「不就毛巾 怕啥」、「疑神疑鬼的樣子，說不定有阿飄喜歡逗你這種的」、「笑死 年紀是多輕 亡者沒那麼閒啦 自己家人都找不了了還去找你勒」、「那退回來的白包你收不收」、「哎 都2022年了」、「迷信是低端人口普遍的共通點」。

也有網友安慰她，「心存正念」、「原意就是讓參加喪禮的人擦眼淚的，又沒什麼不好意涵」、「真的怕就拿去晒晒太陽再用吧」、「我最近也剛參加過喪禮，不得不說毛巾品質還滿不錯的」、「市面上MIT的毛巾一條都一兩百塊誒」、「你是去送他最後一程的 他感謝你都來不及了有什麼好怕」、「用爆 那個品質都超棒的」、「你知道喪家為什麼要給毛巾嗎？人家是謝謝的意思」。

事實上禮儀公司有發過「答禮毛巾小知識」，喪禮毛巾又叫答禮毛巾，主要是給遠道而來的親友擦汗用的，而有的人可能會很悲傷，所以也是擦眼淚及拿賓客回家淨身用的；此外因毛巾是長的，用台語發音有「斷根」的意思，意思是將「不好的事結束在這」，所以喪禮送的毛巾並無任何不能使用的禁忌。

他也建議，若對此毛巾仍有疑慮的人，可以回家用清水洗淨後在外面曬一晚，直到太陽升起，經過露水滴過後就可以消除晦氣，而洗淨後曬太陽也不會有衛生上面的問題。