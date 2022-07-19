出道37年「藍心湄當年有多紅？」　PTT狂讚最強1點：S等級

▲一名女網友問，藍心湄以前有大小S那麼紅嗎？（圖／翻攝自Facebook／藍心湄）

實習記者黃麗頻／綜合報導

藝人藍心湄有「時尚女王」之稱，出道三十餘年，至今地位仍在演藝圈屹立不搖。就有女網友好奇，曾經耳聞藍心湄的消費力，是少數去愛馬仕買包不用配貨的等級，讓她忍不住好奇問卦，「藍心湄當年有多紅的八卦？」貼文掀起網友熱議。

女網友在PTT發文提到，最近收看藍心湄的一檔電視節目時，看到一群人在討論香奈兒的外套，就想起曾耳聞藍的消費力，是少數去愛馬仕買包不用配貨的程度。原PO就說，她只知道對方曾演過《終極一家》，不禁好奇，藍心湄早期「有像大小S那麼紅嗎？」

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文章曝光後，許多網友紛紛留言，「一見鍾情跟濃妝搖滾很紅」、「三十年前超紅，而且唱跳都很強」、「唱歌、演戲、主持多棲，在當時有不俗的成績」、「紅啊！連小丸子都會唱」、「演戲很厲害，情緒渲染力很強」、「以前她被稱為台灣瑪丹娜」、「有很具代表性的歌」、「長輩那代沒人不知道」，也有人表示，「不算頂紅 ，比較像細水長流型的。」

其中，不少人提到藍心湄最強的1點是副業，「她最早就是adidas大中華代理商」、「投資最強女藝人」、「她算很全方位的藝人，副業也做的很好」、「她做副業真的是親力親為」、「投資理財有門路」、「KiKi（藍心湄與舒淇、陶晶瑩、Roger與黃乙玲等人，一同投資的成都川菜料理餐廳）在韓國超有名」、「副業是s級！」