7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

▲就算熱爆，還是很多人戴著口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

自疫情爆發以來，戴口罩、洗手成為防疫日常，只是隨著天氣越來越熱，對部分民眾來說，戴口罩的悶熱程度根本是地獄！有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到七月熱到爆，但走在戶外，還是看到很多人口罩不離身，就像是服裝的一部分，忍不住問卦，「七月再熱，我們口罩還是戴緊緊？！」

這位網友文中直呼，「真佩服我們台灣人耐熱的能力，小弟自己也是！」想到以前的年代，搞不好一輩子戴不到幾個口罩，現在卻幾乎天天都戴，就算今年七月熱到爆，走在戶外，還是看到一票人口罩不離身，而且一點怨言也沒有。

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這讓他不禁感嘆，「好像口罩已經成為我們衣服的一部份……出門不穿衣服不行，所以也不能不戴口罩」，最後直問，「有沒有七月再熱，大家口罩還是戴緊緊的八卦啊？」

貼文一出，底下反而爆出一片哀號，「開始越來越痛苦惹（了）！尤其戶外打球時」、「38度氣溫騎車戴口罩，你他X的有病」、「口罩真的他X該解禁了」、「超不想戴= =」。還有人早就「凍未條」，「在戶外已經不戴了」、「這幾天騎摩托車都掛在下巴而已……實在是熱爆ZZZZZ！」

也有網友表示，會戴更多的是無奈，「也不是佩服，就是怕被罰」、「我也想拿下來啊！但家有父母、小有小孩，我願意忍耐換得他們的安全」、「很怕傳染給三個小朋友，我們看了也怕QQ」、「可以內用，但還要戴口罩，笑死」、「要戴你自己戴，沒道理強迫所有人吧？現在政策就是，健身房還是餐廳的門好像一道超強結界，一進去就可以脫下口罩。」