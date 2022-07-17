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獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好　這4人遭格殺原因曝

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，槍手李鴻淵落網，現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

▲南投康建生技公司槍擊案4死，槍手不到24小時就李鴻淵落網，現場拉起封鎖線。（圖／資料照片）

突發中心／台北報導

南投康建生物科技公司4死1傷血案，警方24小時內在台中中清路一家養生館內，抓到兇嫌李鴻淵，並查扣3把槍枝、179發子彈及滅音管、3副手銬等。外傳是因康建的研發技術影響牛樟芝價格惹來殺機，李鴻淵係被買凶殺人，但知情人士透露，在地人都聽過李鴻淵抱怨康建，李更因8年前官司一事感到不滿，曾揚言遲早會給對方好看，且除了李鴻淵，李妻也曾在康建工作，因為先生的因素離職。

李鴻淵14日闖入南投草屯康建生物科技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成創辦人、有「牛樟芝之父」稱號的賴敏男重傷，另有4人慘死，分別是賴男胞弟賴鋕卿、賴男女兒總會計賴彥予、園藝課長劉慶杉及女會計主任張嘉綺。

▲▼康建生技公司4死槍擊案，第一現場旁的員工休息室。（圖／記者許權毅攝）

▲康建生技公司4死槍擊案，第一命案現場為園藝資材室。（圖／資料照片）

據悉，李鴻淵格殺目標鎖定賴敏男、賴彥予、劉慶杉和張嘉綺，康建負責人賴敏男的弟弟賴鋕卿並無在李鴻淵的死亡名單中。14日下午，李鴻淵先到資材室找與他長年有嫌隙的劉慶杉，未料到現場才發現賴鋕卿也在場，研判劉、賴第一時間與李發生扭打，混亂中推倒槓鈴、保溫瓶等，最後2人被強銬到椅子上遭開槍轟斃。

▲▼拿舊槍擊斃4人，台中資深刑警認為，李鴻淵行情不好，不是個咖。（圖／ETtoday資料照）

▲李鴻淵遭逮時還高喊，我要報仇。（圖／ETtoday資料照）

知情人士表示，李鴻淵當初在生產線工作，但因不滿洪姓女課長調度，雙方時有爭執，李鴻淵後來被調到園藝課負責種樹、鋤草，期間園藝課長劉慶杉時常揶揄李鴻淵，雙方常起口角。李也認為職務被調動是負責人賴敏男、總會計賴彥予授意，對3人懷恨在心，早早將三人列入他的死亡筆記本中。

而8年前，洪姓女課長在康建附近遭人拿鐵棍攻擊，結果頭部重創、滿臉鮮血、身上滿是傷逃回公司求救。事後洪女提告，指認當時兇嫌就是李鴻淵，而當時人未在現場的另一名會計、死者張嘉綺，在法庭一口咬定是李鴻淵動手，疑似也讓李鴻淵記恨在心，事後康建也向李鴻淵提出假扣押。

▲▼南投康建公司槍擊案，養生館內搜出犯嫌攜帶的槍枝等用具。（圖／記者陳煥丞攝）

▲南投康建公司槍擊案，李鴻淵躲藏的養生館內搜出犯嫌攜帶的槍枝等用具。（圖／資料照片）

李妻在事件發生後也離開康建，知情人士提到，李鴻淵認為，賴敏男、賴彥予害他們夫妻倆失業，財產又被假扣押，對康建怨憤難消。「8年來，不知道有多少人開導他，平常他是鄰居眼中的好好先生，但是康建是他的痛點，一提到康建他就憤恨難平，沒想到最後竟犯下如此嚴重命案！」

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