　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她鹹水雞攤買到「神祕綠果」　老闆回2字！行家認證超好吃

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名女網友日前到鹹水雞（又稱鹽水雞）攤消費，意外買到一種「神祕綠果」，因為老闆戴著口罩介紹，她沒有聽清楚，也不好意思再問一次，只好上網PO文求助，「請問有人知道這個蔬菜叫什麼嗎？」很快就有內行人解答，這是一種叫做「晚香玉筍」的美食，口感和蘆筍很像，搭配蒜頭炒一炒就很好吃。

鹹水雞攤買到「神祕綠果」，老闆吐2字，她疑惑求解。（圖／翻攝自Facebook／廚藝公社）

▲原PO買到的奇怪綠色蔬菜，吃起來比蘆筍更脆。（圖／翻攝自Facebook／廚藝公社）

原PO在臉書「廚藝公社」的文章中提到，13日在鹹水雞攤買東西時，看到一種奇怪的綠色蔬菜，頂端是瓣狀的，因為老闆戴著口罩介紹，聲音不太清楚，聽發音像是「天仙」，想再問一次，但看到老闆生意很好，不好意思打擾便作罷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，後來自己上網搜尋，以圖搜圖也沒查到「神祕綠果」的名稱，只好到臉書社團PO文求助，請各位廚藝好手幫忙看看，「請問有人知道這個蔬菜叫什麼嗎？」

文章公開之後，很快就有內行人認出來，原PO照片中的綠色蔬菜叫做晚香玉筍，名稱中雖然有筍字，但其實是夜來香未開花的花苞與花莖，一年四季都是產季，6至8月產量最高，口感和蘆筍相似，可以汆燙，或是搭配蝦仁、蒜頭炒一炒就很好吃了。

原PO也在留言中回覆，感謝大家幫忙解答，「終於知道名稱才能去買」；至於吃起來的口感，她覺得晚香玉筍比蘆筍更脆，真的很好吃。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
啟用ACC沒看路出事了！國道休旅車頭毀爛　駕駛受傷
快訊／美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次
快訊／淡水劫匪飛車行搶　晨運女「背後遇襲」倒地濺血
獨／4死血案內幕！「8年前證人」李鴻淵只饒他　原因6個字
獨／找到了！台鐵員工攀馬崙山失聯6天　「跑山獸」尋獲遺體
女大生遭性侵　男同學逃回家！屍體「1個小時」才發現
16人「裸身求愛」！初見就有生理反應　人氣王一女尬三男
王必勝避談小三被罵慘！他教「1句話」滅火　網狂讚：高手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

高中免試入學12.8萬人上榜！　錄取率99.26%創新高

女童飯店吃早餐手機音量大開　6歲妹勸阻被罵「X」！結局療癒

威德HBL獎助學金紀錄片　寫下球員逐夢過程

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」...網讚：天選之人

台南做16歲成年禮　安平開台天后宮、碧雲寺等您來轉大人

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌「噁心的東西」　妹子傻：叫我認錯

想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

Amber輸了！人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

IG見1歲小孩仰灌片　大人狂笑臉紅了「比爸還會喝！」全炸鍋

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

高中免試入學12.8萬人上榜！　錄取率99.26%創新高

女童飯店吃早餐手機音量大開　6歲妹勸阻被罵「X」！結局療癒

威德HBL獎助學金紀錄片　寫下球員逐夢過程

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」...網讚：天選之人

台南做16歲成年禮　安平開台天后宮、碧雲寺等您來轉大人

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌「噁心的東西」　妹子傻：叫我認錯

想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

Amber輸了！人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

IG見1歲小孩仰灌片　大人狂笑臉紅了「比爸還會喝！」全炸鍋

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

雙城論壇聚焦節能減碳　上海副市長吳清：雙碳戰略為城市轉型關鍵

避免累積成大問題　柯文哲：兩岸不應當從「已讀不回」變「不讀不回」

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

白頭翁鳥巢坍塌雛鳥險死！她小心送回　一周後見六口幸福飛翔

Angelababy離婚遭爆「獨愛16歲小鮮肉」　男星看不下去發聲了

癌症死亡原因排第一！台東免費肺癌篩檢　高風險族群把握機會

曾莞婷開腿激戰甩小褲褲沒包袱！認真拍全力宣傳「就是希望被看見」

彭振聲盤點台北市2050淨零目標　「已打下未來30年永續基礎」

生活熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

羨慕台北人！　北漂女嘆「2優勢」好嫉妒

最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了

25天「二度確診」！Ct值18　更明顯症狀曝

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

更多熱門

相關新聞

雞蛋冰到結凍　內行教1招吃起來超讚

雞蛋冰到結凍　內行教1招吃起來超讚

近期因為通膨壓力，豬肉、雞肉、雞蛋、辣椒等農產品紛紛漲價。一名女網友日前在臉書PO文表示，無意間發現保存在冰箱裡的雞蛋結凍了，彷彿變成一顆桌球，覺得丟掉太浪費，於是試著煎成荷包蛋，沒想到竟然成功了。文章公開後，很快就有內行人留言分享，結凍的雞蛋可以切成小份再煎，吃起來超讚，小朋友也很喜歡。

豆腐乳放3年「整罐變黑色」！老饕急喊別丟：是極品

豆腐乳放3年「整罐變黑色」！老饕急喊別丟：是極品

剛買的白菇竟長「菜花」　內行人解答　

剛買的白菇竟長「菜花」　內行人解答　

青蔥、蒜苗怎麼分？菜販揭3重點2原則

青蔥、蒜苗怎麼分？菜販揭3重點2原則

皮蛋煮湯！她曝暗黑料理法　老饕一看狂推

皮蛋煮湯！她曝暗黑料理法　老饕一看狂推

關鍵字：

廚藝公社

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面