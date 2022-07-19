她鹹水雞攤買到「神祕綠果」　老闆回2字！行家認證超好吃

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名女網友日前到鹹水雞（又稱鹽水雞）攤消費，意外買到一種「神祕綠果」，因為老闆戴著口罩介紹，她沒有聽清楚，也不好意思再問一次，只好上網PO文求助，「請問有人知道這個蔬菜叫什麼嗎？」很快就有內行人解答，這是一種叫做「晚香玉筍」的美食，口感和蘆筍很像，搭配蒜頭炒一炒就很好吃。

▲原PO買到的奇怪綠色蔬菜，吃起來比蘆筍更脆。（圖／翻攝自Facebook／廚藝公社）

原PO在臉書「廚藝公社」的文章中提到，13日在鹹水雞攤買東西時，看到一種奇怪的綠色蔬菜，頂端是瓣狀的，因為老闆戴著口罩介紹，聲音不太清楚，聽發音像是「天仙」，想再問一次，但看到老闆生意很好，不好意思打擾便作罷。

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原PO表示，後來自己上網搜尋，以圖搜圖也沒查到「神祕綠果」的名稱，只好到臉書社團PO文求助，請各位廚藝好手幫忙看看，「請問有人知道這個蔬菜叫什麼嗎？」

文章公開之後，很快就有內行人認出來，原PO照片中的綠色蔬菜叫做晚香玉筍，名稱中雖然有筍字，但其實是夜來香未開花的花苞與花莖，一年四季都是產季，6至8月產量最高，口感和蘆筍相似，可以汆燙，或是搭配蝦仁、蒜頭炒一炒就很好吃了。

原PO也在留言中回覆，感謝大家幫忙解答，「終於知道名稱才能去買」；至於吃起來的口感，她覺得晚香玉筍比蘆筍更脆，真的很好吃。