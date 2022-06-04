豆腐乳放3年「整罐變黑色」！她嚐一口驚呆　老饕急喊別丟：是極品

▲豆腐乳放到變成黑色。（圖／翻攝自臉書廚藝公社）

記者施怡妏／綜合報導

吃膩了蛋餅、吐司，早餐來一碗白稀飯，配上豆腐乳，絕對是一口接一口停不下來，一名女網友表示，有一罐朋友的姑婆做的豆腐乳，被她放在桌子底下遺忘了，打開一看，發現全變成黑色，不過味道聞起來很香，她小試了一口，發現很甘甜，好奇問「還可以吃嗎？」貼文釣出不少老饕留言，「這是極品！」

原PO在臉書「廚藝公社」發文，最近在家裡翻出好友姑婆做的豆腐乳，因為被放在桌子下，完全忘記有這樣東西，「大概放了三年了吧」。她打開一看，原本黃褐色的豆腐乳，竟然全變成黑色，「味道聞起來超香的，剛剛試吃了一小口，很回甘誒！」因此好奇問「它還可以吃嗎？」

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貼文一出，許多網友直呼「黑金極品」，「陳年的，極品，拌飯拌麵抹吐司都好吃」、「用錢買不到喔」、「這是寶物」、「可以，我家自己做的也會擺到這樣才吃，很香」、「就是這種黑的，才好吃」、「可以，我自己做的也是變黑色，開封過就放冷藏慢慢吃，很下飯」、「可以喔！我之前都會故意放很久，放到很黑才吃」。

為什麼豆腐乳會變黑？能不能吃？粉專「江記豆腐乳」曾發文解答，豆腐乳是發酵食品，會隨溫度的變化及時間的累積而有轉深色的現象，「因為罐內有糖及蛋白質，經發酵後產生自然現象，溫度越高變色速度越快，時間越長顏色越深，此為『褐變』」，變黑後是可以吃的，而且會更入味更好吃唷。

▼網友狂讚，「這是極品呀！」（圖／翻攝自臉書廚藝公社）